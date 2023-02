Polizia locale, l’opposizione fa quadrato

di Mattia Grandi L’opposizione di Castel Guelfo compatta chiama a raccolta i cittadini con l’incontro pubblico di venerdì, alle 20, alla Sala della Meridiana di piazza XX Settembre. Il motivo? Il trasferimento del servizio di Polizia Locale dal municipio al Nuovo Circondario Imolese. "Una scelta imprevidente calata dall’alto dall’amministrazione all’insaputa delle opposizioni, della cittadinanza e del movimento sindacale – attacca Gianni Tonelli, capogruppo della Lega Castel Guelfo –. Una valutazione che inciderà fortemente sulle condizioni di sicurezza di un territorio protagonista, di recente, di numerose azioni criminali. Un atto che certifica il totale fallimento delle politiche amministrative che si sono susseguite alla guida del paese". Poi l’ex deputato, che nella riunione sarà affiancato anche da Francesco Dalto della lista ‘La tua Castel Guelfo’ e da diversi consiglieri in arrivo da Imola e Medicina, scorre i numeri: "In quindici anni per ben sei volte si è invertita la rotta e siamo finiti sugli scogli dell’inefficienza – continua –. Dal progetto di Polizia Locale alla 4 Castelli, con Dozza, Castel San Pietro e Medicina, all’allargamento della gestione con l’ingresso di Mordano. Un esperimento concluso nel 2009. Poi la combinazione a braccetto con Mordano e l’esperienza d’insieme al Circondario stoppata nel 2019 che ora...