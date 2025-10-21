Polizia locale, novità ai vertici. Ceroni e Morara i vice di Galloni

Novità ai vertici della polizia locale del Circondario, dove il comandante Massimiliano Galloni ha nominato i suoi due nuovi vice: Marina Morara e Gabriele Ceroni. La decisione arriva nell’ambito della riorganizzazione complessiva del servizio che mette insieme nove Comuni su dieci del territorio (tutti tranne Castel San Pietro) approvata il mese scorso dalla Giunta dell’ente di via Boccaccio.

Il sindaco Marco Panieri, presidente del Circondario, ha fatto visita ieri al Comando di via Pirandello per salutare ufficialmente la nuova squadra dirigente e ribadire l’importanza del presidio locale per la sicurezza del territorio.

La commissaria Morara, in servizio da 39 anni nella polizia locale prima del Comune di Imola e poi del Circondario, guiderà il reparto ‘Affari generali, violazioni amministrative e pubbliche relazioni’. Le sue competenze spaziano dal servizio segreteria e contabilità al coordinamento della centrale operativa e videosorveglianza, fino alla gestione dei messi comunali.

Il commissario Ceroni, con 37 anni di esperienza alle spalle, assumerà invece il comando del reparto ‘Viabilità e controllo del territorio’, che comprende i presidi territoriali, la polizia commerciale, la giudiziaria e l’infortunistica stradale. Ceroni era stato vice anche dell’ex comandante Daniele Brighi assieme a Sergio Auteri.

In capo al comandante Galloni, alla guida degli agenti di via Pirandello da alcuni mesi, resterà il servizio studi e contenzioso, mentre entro il 31 ottobre sarà completata la riorganizzazione con l’assegnazione degli ispettori a capo dei vari servizi.

"Ho voluto dare vita ad una riorganizzazione del Corpo funzionale agli obiettivi che le amministrazioni ci hanno posto – spiega Galloni –. Ritengo che i due commissari scelti per l’incarico di vicecomandante posseggano l’esperienza e la competenza adatte per affrontare le sfide impegnative che ci attendono".

Secondo Panieri, l’arrivo a Imola del nuovo comandante "sta già mostrando un cambio di passo significativo". Nelle parole del presidente del Circondario, "la nomina dei due vice, che premia la competenza e l’esperienza, consente di avviare una nuova fase organizzativa funzionale a rispondere alle tante esigenze che un territorio di oltre 100mila abitanti richiede. Nei prossimi mesi – conclude Panieri –continueremo a investire sulla tecnologia, sulla prevenzione e nonostante i tanti vincoli economici e normativi daremo anche un segnale positivo sull’organico, assumendo nuovi agenti non solo per sostituire i pensionamenti ma anche per incrementare il numero complessivo degli operatori".