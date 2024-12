Polizia locale, si cambia. Nuovo comandante, è ufficiale la nomina di Massimiliano Galloni

È ormai ufficiale la nomina di Massimiliano Galloni, attuale comandante della polizia locale dell’Unione Reno Galliera, come successore di Daniele Brighi al timone del Corpo unico del Circondario.

"Prendo atto che dalla procedura di avviso di mobilità che è stata effettuata dal Nuovo Circondario Imolese è emerso il profilo di Galloni – ha commentato ieri in una nota il sindaco Marco Panieri, nelle vesti di presidente dell’ente di via Boccaccio, avvalorando in questo senso le indiscrezioni degli ultimi giorni –. Esprimo grande soddisfazione e fiducia per la selezione di un professionista la cui esperienza e autorevolezza sono riconosciute a livello regionale e quelle necessarie per il nostro territorio e per proseguire e rafforzare un’attività importante di presidio, assistenza e supporto ai cittadini".

Il servizio, svolto in gestione associata per nove comuni del territorio su dieci, tutti tranne Castel San Pietro Terme, presenta da tempo varie criticità. E l’auspicio è che l’arrivo di Galloni, salutato con soddisfazione (per ora) anche dal capogruppo di Fratelli d’Italia al Circondario, Simone Carapia (molto critico, da tempo, con la precedente gestione del servizio), possa rappresentare una svolta.

"Sono certo che, grazie a lui, si lavorerà con grande sinergia, capacità e rinnovato impegno in tutte le sfide e le esigenze che il Circondario e la Polizia locale esprimono, contribuendo con successo alla squadra dei servizi territoriali", assicura il presidente Panieri parlando di Galloni.

Quanto al comandante uscente, Daniele Brighi, nessuna bocciatura pubblica da parte del numero uno del Nuovo Circondario imolese. "Da tempo, aveva espresso con chiarezza la volontà di volersi avvicinare al suo territorio di provenienza", riferisce Panieri, non confermando dunque le frizioni che avrebbero caratterizzato negli ultimi mesi il rapporto con il dirigente arrivato a scadenza di mandato.

"L’avvicendamento – conclude il presidente del Circondario – andrà completato, nei tempi e nelle modalità, dopo il completamento di tutte le procedure formali necessarie e dopo un’interlocuzione formale con l’ente di provenienza per le tempistiche di trasferimento".

Il passaggio di testimone avverrà dunque all’inizio del prossimo anno. Tra i nodi che dovrà scogliere il nuovo comandante ci sono di certo quelli relativi a un personale che, come riportato più volte negli ultimi tempi dai sindacati, risulta in fibrillazione tra problemi di organizzazione interna e carenze di organico.

C’è poi la delicata questione degli autovelox mobili, la cui accensione dopo alcuni anni in standby era stata voluta proprio dal comandante Brighi. Resta da capire, in particolare, cosa ne sarà di quelli (contestatissimi) posizionati lungo il tracciato della Bretella. Aspettano, infine, di essere riempiti dagli occhi elettronici anche i totem arancioni spuntati, in tempi più recenti, su via Graziadei (nella zona Lungofiume).