Polo chirurgico all’avanguardia In sala ora c’è il robot Da Vinci

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola in prima linea per la sanità imolese. L’ennesima conferma è arrivata ieri durante la presentazione della nuova piattaforma robotica ‘Da Vinci’ XI. In uso dal 22 dicembre scorso, lo strumento sarà in grado di sviluppare terapie chirurgiche innovative. Sono intervenuti il presidente della Fondazione Rodolfo Ortolani, il presidente della commissione medica Vittorio Chioma, il direttore generale della Azienda Usl di Imola Andrea Rossi, la direttrice generale del Policlinico Sant’Orsola, Chiara Gibertoni, il direttore del Dipartimento chirurgico e di Unità operativa complessa di Urologia Emilio Emili, Michele Masetti, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia generale e il sindaco Marco Panieri.

Un sistema sanitario universalistico, la massima possibilità di cura e interventi meno invasivi. Queste le ambizioni che hanno spinto la Fondazione a lanciarsi in questa nuova sfida. "Abbiamo investito in questo nuovo strumento per dare un impulso alla sanità. In primis abbiamo valutato la sostenibilità di tale investimento e il riscontro è stato positivo", spiega il presidente della Fondazione Rodolfo Ortolani. "Grazie a questo investimento, il nostro circondario potrà trarre benefici dal punto di vista medico. Fare gioco di squadra ci permetterà di riqualificare il nostro distretto sanitario", aggiunge il sindaco Panieri.

"La robotica in chirurgia è un trattamento innovativo. Da anni aspiravamo a tecniche mini invasive e alla possibilità di evitare la fuga di pazienti altrove", riferisce Andrea Rossi. Favorevole ad un sistema sanitario universalistico anche Chiara Gibertoni: "Un sistema universalistico senza innovazione non è possibile. È proprio grazie alla modernizzazione delle tecniche e delle terapie che Bologna potrà ambire ad un panorama ospedaliero internazionale". Gli specialisti di Bologna verranno a Imola per usare il robot.

"Noi aspiriamo a garantire al paziente la massima possibilità di cura, indipendentemente dal polo ospedaliero di accesso", rimarca Emilio Emili. "Questa piattaforma – conclude Masetti – rende possibili risultati clinici un tempo impensabili. Abbiamo già avuto modo di testare il robot, intervenendo su tre malati neoplastici con ottimi risultati. Vogliamo, inoltre, creare una scuola per formare professionisti provenienti da tutta Italia".

L’apparecchiatura ha un valore di mercato di due milioni di euro, ma la Fondazione non l’ha acquistata: ha infatti optato per il noleggio di tre anni (prolungabili per altri due). Il ‘Da Vinci’ è brevettato in 67 Paesi, ed è in uso in tutti i continenti. Tra i vantaggi dati dall’uso di questo robot, la soppressione del tremore delle mani del chirurgo, e quindi una maggiore precisione, la demoltiplicazione dei movimenti, la visione ingrandita da6a 10 volte della parte da trattare.

Claudia Eleonora Traversa