Polo dell’infanzia, sopralluogo del Consiglio

Il Consiglio comunale di Castel San Pietro Terme, accompagnato dal vicesindaco Andrea Bondi e dall’assessore ai lavori pubblici Giuliano Giordani, si è recato in questi giorni a Osteria Grande in visita al cantiere dell’Inail dove è in corso la costruzione del nuovo polo scolastico dell’infanzia, che comprende asilo nido e scuola materna, per verificare di persona l’avanzamento dei lavori. "La struttura in legno dei due edifici del nido e della materna è stata interamente montata – spiegano Bondi e Giordani –. E’ già stato fatto anche il rivestimento con l’insonorizzante della materna ed è in corso quello del nido. All’esterno sono in corso gli scavi per realizzare la pensilina che raccorderà i due plessi sul lato verso gli orti". Le due strutture hanno una superficie complessiva di 2mila metri quadrati, in un’area di 8mila metri quadrati. Sono caratterizzate da una pensilina perimetrale che le unisce e vengono costruite secondo i principi della bio-architettura e le linee guida regionali e nazionali. Comune alla ricerca di finanziamenti per il secondo stralcio dell’opera che prevede scuola primaria, una palestra e l’auditorium.