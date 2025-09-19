Poltrone per l’Oncologia. Il dono della Fondazione

Un gesto di solidarietà può cambiare la quotidianità di chi affronta momenti difficili. È con questo spirito che l’Azienda Usl di Imola ha inaugurato le nuove poltrone per la terapia oncologica, rese possibili da una donazione di 20mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Quattro postazioni avanzate, pensate per migliorare il comfort durante i trattamenti infusionali, sono ora a disposizione dei pazienti del day hospital oncologico, portando con sé non solo tecnologia ma anche attenzione alla dignità della persona.

Le nuove poltrone sono dotate di regolazioni elettriche indipendenti per schienale, poggiagambe e altezza. Rivestite con materiali ergonomici e facilmente sanificabili, sono state progettate per garantire benessere e sicurezza anche durante terapie lunghe e complesse.

"Sostenere progetti che mettono al centro la persona è parte della nostra missione – sottolinea Silvia Poli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, rimarcando l’impegno dell’ente nel promuovere il benessere della comunità –. Con questa donazione vogliamo offrire un gesto concreto di vicinanza e dignità a chi affronta percorsi oncologici".

Un ringraziamento sentito è arrivato anche dall’Ausl. "Queste nuove poltrone non sono solo strumenti, ma simboli di attenzione e rispetto – osserva Agostina Aimola, direttrice generale dell’Azienda sanitaria imolese – . Ringraziamo la Fondazione per aver creduto in questo progetto che migliora la quotidianità delle cure e rafforza il legame con la nostra comunità".

A evidenziare l’importanza del progetto anche la voce di chi lavora quotidianamente accanto ai pazienti oncologici.

"Questi dispositivi non rappresentano solo un miglioramento tecnico, ma un vero passo avanti nell’umanizzazione delle cure – afferma Antonio Maestri, direttore dell’unità operativa complessa di Oncologia e coordinatore della rete oncologica metropolitana Bologna–Imola –. Il comfort durante la terapia oncologica ha un impatto diretto sul benessere psicofisico delle persone. Grazie a questa donazione, possiamo offrire un ambiente più accogliente, che rispetta i bisogni clinici e umani di chi affronta un percorso difficile".