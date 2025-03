Pomeriggi in biblioteca tra storie e viaggi d’arte

Due appuntamenti gratuiti organizzati dall’associazione ‘Incontri’ di Dozza. Il 6 aprile, alle ore 17 alla biblioteca di Sala Martelli a Toscanella, la presentazione del libro ‘L’oblio nei tuoi occhi’ con l’autrice Paola Sbarbada Ferrari. Il volume racconta la storia di una ragazza con una grave amnesia dissociativa. Stessa location e orario, il 13 per il terzo incontro del seminario dal titolo ‘Quando un posto diventa luogo, in viaggio per il mondo. Storie e incontri d’arte da vivere insieme’.