Pompieri bloccati, interviene il Comune

L’annosa vicenda della difficile convivenza della caserma dei pompieri con il traffico di tutti i giorni, aggravato dalla presenza di alcuni plessi scolastici, è da tempo sulla scrivania della polizia locale. Anche alla luce di quanto accaduto un paio di giorni fa, quando un’autopompa dei vigili del fuoco pur con le sirene spiegate ha impiegato due minuti per uscire in una via Manfredi affollata di auto di genitori in attesa dell’uscita dei propri figli da scuola, oggi è in programma un vertice tra il comandante della polizia locale, Daniele Brighi, e il suo vice. Ordine del giorno: cercare una soluzione-tampone a questa situazione, visto che una soluzione definitiva potrà esserci solo con il trasloco dei pompieri nella nuova caserma che sorgerà in via Bel Poggio, vicino all’ospedale nuovo, attraverso un investimento a carico del Dipartimento dei Vigili del fuoco del ministero dell’Interno. In sostanza, la polizia locale cercherà di attuare un giro di vite, intensificando i controlli in via Manfredi, con l’obiettivo di evitare il ripetersi delle scene documentate l’altro giorno con un video-denuncia da Matteo Visani, responsabile territoriale della Fns Cisl dell’area metropolitana.

"Siamo a conoscenza del problema – spiega il comandante Brighi –. Si verifica tutti i giorni. Ci sono però degli orari critici, in cui i nostri agenti sono comandati in certi punti della città (Sante Zennaro, Cappuccini, Pedagna ecc.) proprio in concomitanza con gli ingressi e le uscite da scuola. Come organici siamo un po’ in affanno, però cercheremo di farci vedere più spesso". L’obiettivo è scoraggiare i genitori o i parenti dal fermare la propria auto in attesa dei bambini proprio a ridosso della corsia preferenziale dei vigili del fuoco in via Manfredi, e anche nelle zone immediatamente vicine. I mezzi di emergenza devono poter uscire in assoluta libertà (anche un solo minuto può fare la differenza) e questo non dovrebbe essere difficile da capire.

"Dispiace constatare questa situazione – allarga le braccia il sindaco Marco Panieri –. Ci vuole buon senso, ma lì non viene rispettato nemmeno il Codice della strada. Il primo appello che faccio è alle persone che accompagnano i bambini a scuola: tocca a loro dare l’esempio. Quella è una strada, non un parcheggio".

Detto questo, il primo cittadino conferma la volontà di alzare il livello di attenzione nelle prossime settimane. "Intensificheremo i controlli e procederemo con le sanzioni – rimarca il sindaco Panieri –. Ci siamo già confrontati con il comando della Polizia locale, nella consapevolezza che siamo di fronte a un disservizio molto rilevante e al rischio di interrompere un pubblico servizio".

Infine, ribadita la propria vicinanza ai Vigili del fuoco ("Siamo al loro fianco e stiamo condividendo un percorso"), il primo cittadino prova ad accelerare sulla questione nuova caserma, della quale si parla ormai da anni. "Restiamo in attesa del passaggio di proprietà legato al Demanio – ricorda il sindaco Panieri –. Nel frattempo, ci siamo resi disponibili con il nuovo comandante provinciale dei Vigili del fuoco a supportare questo percorso. Abbiamo chiesto di valutare, attraverso la Centrale unica di committenza del Circondario o l’Ufficio gare di Area Blu, la possibilità di appaltare direttamente sul territorio i lavori necessari alla costruzione della nuova caserma per accelerare l’avanzamento dell’iter relativo ai permessi necessari alla realizzazione dell’opera".