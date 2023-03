Ponte Alidosi, si cambia Chiosco e camping: all’asta la nuova gestione

Una delle location più suggestive di tutta la vallata del Santerno. All’ombra di quel Ponte Alidosi che ha segnato la storia ed ispirato artisti al confine tra Emilia e Toscana. E’ cominciata da qualche giorno, a Castel del Rio, l’asta pubblica per l’affidamento della gestione del chiosco, del campeggio e delle aree verdi di proprietà comunale a pochi passi dal fiume Santerno e da uno dei più grandi capolavori di architettura del territorio circondariale. La durata del contratto è stabilita in sei anni, con decorrenza dalla data di stipulazione, e fino al termine del 2028 con opzione di rinnovo per altri sei. Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo del municipio entro, e non oltre, le ore 12 del 16 marzo. L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo una scala di punteggio che spazia dall’offerta economica alla documentata esperienza nella conduzione di attività di ristorazione, bar o chioschi. L’importo a base d’asta, relativo al canone annuo da versarsi al comune, è di 8.500 euro. Le operazioni di gara avranno luogo in una sala di Palazzo Alidosi nella mattinata del 20 marzo.

Sulla valenza dell’opportunità il sindaco Alberto Baldazzi ha pochi dubbi: "Si tratta di uno dei punti più suggestivi e frequentati dai turisti lungo il corso del Santerno – spiega –. Ma anche il capolinea di quella nuova ciclovia realizzata proprio per promuovere il patrimonio naturalistico, artistico e culturale della zona". Non solo. "Il Ponte Alidosi è l’unico monumento di rilevanza nazionale affacciato lungo il nastro ciclabile – continua –. Il colpo d’occhio estivo in termini di afflussi nei fine settimana, tra chiosco, campeggio ed aree verdi limitrofe, è paragonabile a quello di una località della riviera adriatica". Già, sono tante le persone che nel cuore dell’estate optano per un rigenerante bagno fresco nelle acque del fiume e qualche ora di relax, per sfuggire alla calura, tra la florida vegetazione del posto. Ma anche per una grigliata tra parenti ed amici. Per non parlare di quei camper che fanno sosta in paese per scoprire qualcosa di più di quell’abitato in cui fecero tappa fissa artisti del calibro di Magnus e Bonvi. "Da parte nostra ci sarà la massima attenzione alla qualità della gestione – conclude Baldazzi –. Il chiosco rappresenta un punto di riferimento nevralgico per i frequentatori della porzione alidosiana del Santerno. Una risorsa significativa nel mosaico ricettivo del nostro paese".

m. g.