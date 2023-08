Ponte della Tosa, progetto da 3,5 milioni

Il ponte sulla Tosa è uno dei progetti più importanti inseriti da questa amministrazione nel Piano delle opere. "Abbiamo avuto sempre grande attenzione per quel progetto– dice il sindaco Marco Panieri – E inserirlo nell’elenco triennale dei lavori testimonia la nostra volontà di portarlo avanti. C’è uno studio di fattibilità per pianificare l’intervento, che è stato inserito anche negli strumenti urbanistici del Comune. Così facendo possiamo agganciare eventuali finanziamenti per coprirne il costo interamente o in parte"

Resta di là da venire il nuovo ponte sul Santerno, ma il sindaco assicura: "Firmiamo la convenzione a settembre"