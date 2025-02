Ponte di Carseggio, domani il battesimo

Si terrà domani, alle 9, la cerimonia inaugurale del nuovo ponte di Carseggio nel territorio di Casalfiumanese. Un’opera attesa da più un decennio, con ripetuti disagi per i residenti di via Macerato alle prese con l’impraticabilità del guado di attraversamento in concomitanza di ogni ondata di piena del fiume Santerno, dopo il cedimento del collegamento principale sul corso d’acqua avvenuto nel settembre del 2014. Stessa sorte, qualche anno dopo, per il primo guado d’emergenza costruito a tempo di record. Una criticità ulteriormente inasprita dall’alluvione di maggio 2023. Un lungo stallo burocratico e progettuale, con annessi quei rincari dei costi delle materie prime che complicarono anche l’iter delle gare per l’affidamento dei lavori, sbloccato nel luglio del 2023 con il cantiere assegnato alla ditta Zini Elio. Un progetto, a firma dell’ingegnere Fabio Dall’Aglio, dal costo complessivo di 2.7 milioni di euro coperti in gran parte dal finanziamento della Regione (oltre 2,3 milioni, ndr) oltre a risorse comunali. Ora, però, la comunità casalese è pronta a voltare pagina. Da qualche settimana, infatti, è ben visibile anche dalla provinciale Montanara la sagoma del nuovo ponte ad unica campata. Una struttura moderna e avveniristica per la vallata del Santerno che sarà ufficialmente inaugurata alla presenza del presidente della Regione, Michele De Pascale, e della sindaca Beatrice Poli. La cittadinanza è invitata alla partecipazione.