Ponte di Molino Nuovo, cantiere più vicino

C’è l’affidamento dei lavori per il rifacimento del ponte sul Sillaro a Molino Nuovo. La notizia attesa da chi vive e lavora nella frazione della vallata da più di un lustro è arrivata nei giorni scorsi, formalizzata da una delibera che annuncia appunto come i lavori siano stati affidati al termine di una gara che ha visto dieci imprese edili invitate a presentare un’offerta al ribasso per i lavori di rifacimento del ponte.

A spuntarla è stata alla fine la Pontina Costruzioni Srl di Latina, che ha vinto la gara proponendo un ribasso percentuale superiore al 17%, per un importo di 1.193.290 euro, cifra alla quale vanno aggiunti 90 mila euro per oneri di sicurezza, portando il totale a superare il milione e 280 mila euro.

"L’affidamento è provvisorio", tiene a precisare il vicesindaco Andrea Bondi, considerando che fino al 5 febbraio ci sarà tempo per eventuali ricorsi secondo quanto dispone la legge in materia di affidamento di appalti di lavori pubblici. Dopo quella data, insomma, il lavoro di rifacimento del ponte potrà considerarsi ufficiale, anche perché entro le prossime due settimane, e dunque entro appunto il 5 febbraio, dovrebbe arrivare anche l’ultima concessione demaniale che manca per dare il semaforo verde all’opera.

A proposito, l’opera. Il nuovo ponte sarà decisamente diverso da quello rimasto ‘in piedi’ fino al 2017. Innanzitutto sarà realizzato "esclusivamente in acciaio", e soprattutto sarà più largo di quello del costruito nel secolo scorso. Avrà infatti una carreggiata a doppio senso di marcia (come nel passato), ma di fianco ci saranno "due metri e mezzo di percorso ciclopedonale". I lavori dureranno complessivamente otto mesi, ma per la partenza dell’intervento resta un punto interrogativo così spiegato dal vicesindaco Bondi: "Si lavorerà con i mezzi nell’alveo del fiume, dunque è naturale siano necessarie per l’avvio dei lavori condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli". Con ogni probabilità, dunque, ruspe e pale cominceranno ad operare non prima di marzo, con l’auspicio che, dopo un inverno sin qui poco rigido, un appendice di brutta stagione non faccia capolino proprio alle porte della primavera.

Riguardo ai costi dell’intervento, i lavori sono saranno finanziati per 800 mila euro dalla Regione Emilia Romagna, 160 mila euro dal Comune di Casalfiumanese mentre la restante cifra (meno di 300 mila euro) usciranno dalle casse del Comune di Castel San Pietro.

Claudio Bolognesi