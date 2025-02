Ponte di Molino Nuovo: "Evidenti segni di erosione. Residenti preoccupati"

Ponte di Molino Nuovo, ci risiamo. A neppure sei mesi dall’inaugurazione dell’opera attesa da anni nella vallata del Sillaro, il consigliere di Fratelli d’Italia a Castel San Pietro Lorenzo Brogi presenta un’interpellanza che in copia verrà presentata anche in consiglio comunale a Casalfiumanese da Stefania Rovatti per denunciare lo stato di "pericolosa erosione della massicciata ai piedi dei piloni di sostegno del ponte".

L’interpellanza che arriverà sul tavolo del consiglio comunale dei due comuni che hanno finanziato l’opera prende spunto, sottolinea Brogi, "da una situazione che c’è stata segnalata direttamente dai residenti in Vallata, comprensibilmente preoccupati".

Alla segnalazione ha fatto seguito un sopralluogo dei due consiglieri Brogi e Rovatti (nella foto), che hanno "constatato come la situazione in cui versa il ponte abbia davvero dell’incredibile. A poco più di cinque mesi dall’inaugurazione in pompa magna da parte delle due amministrazioni comunali, che presentarono il ponte come un fiore all’occhiello per la vallata, ecco che scopriamo che di fatto l’opera è un elefante dai piedi di cristallo", esordiscono i due consiglieri prima di circostanziare le problematiche.

"Alla base del ponte, in corrispondenza dei piloni che sostengono la struttura e che sono collocati rispettivamente sulle due sponde del Sillaro, si riscontra un’evidentissima erosione della massicciata di roccia su cui poggiano i piloni stessi". Aggiungono, i due consiglieri, "che in diversi punti la massicciata è proprio crollata, e ci riferiamo a punti adiacenti i piloni, il che significa che, proseguendo così, presto l’erosione rischierà di ‘mangiare’ anche i piloni del ponte, andando a compromettere la stabilità strutturale dell’opera". Si chiedono, Brogi e Rovatti, "com’è possibile che un’opera così importante, con lavori durati anni e una spesa di 2 milioni di euro, eseguita peraltro in zone fortemente colpite da dissesto idrogeologico, possa versare cinque mesi dopo in questo stato".

Nell’interpellanza verrà chiesto alle due giunte di presentare i documenti di appalto dei lavori, compresi i documenti di conformità dell’azienda appaltatrice e i materiali utilizzati per la costruzione del ponte, e come e quando si intenderà porre rimedio alla situazione.

Claudio Bolognesi