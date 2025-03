Ponte di Molino Nuovo, sos erosione: "Ora chiarire i tempi di ripristino"

Minoranza all’attacco sul ponte di Molino Nuovo. L’ erosione della massicciata ai piedi dei piloni di sostegno del ponte vedrà sia Fratelli d’Italia che Il Patto x Castello fare fronte unito mettendo il comune sul banco degli imputati. Se nei giorni scorsi un’interpellanza era stata preannunciata da Lorenzo Brogi di Fratelli d’Italia, con la collega in consiglio comunale a Casalfiumese Stefania Rovatti che avrebbe fatto lo stesso nel proprio comune, sul tema ora arriva anche un’altra interpellanza che ha come primo firmatario Marco Gherardi de Il Patto, firmata poi anche dallo stesso Brogi.

Il Patto, facendo la cronistoria degli ultimi sei mesi, ricorda che dopo l’inaugurazione del nuovo ponte avvenuta il 16 settembre dell’anno scorso, già il 17 e 18 settembre "le forti piogge avevano divelto buona parte della massicciata di protezione dell’argine nell’area limitrofa e sotto ponte", e che poi tra il 17 e 18 ottobre, un mese dopo, "ulteriori forti piogge avevano divelto quasi totalmente la massicciata di protezione dell’argine nell’area limitrofa e sotto ponte". Lamenta Gherardi come ad oggi "nessun lavoro di ripristino sia stato attuato e nessuno dell’amministrazione si è fatto carico di relazionare in consiglio di quanto accaduto e sulle eventuali responsabilità". Peraltro, aggiunge la civica, "già il giorno stesso dell’inaugurazione avevamo fatto notare agli amministratori presenti che la massicciata era stata tata realizzata su una base di ghiaino, ipotizzando la sua distruzione alla prima piena", e a seguito della seconda ondata di maltempo, quella di ottobre 2024, "avevamo protocollato svariate interpellanze, tutte in qualche modo rigettate per cavilli non sempre regolari, nel tentativo di togliere questo velo di ‘non detti’, soprattutto in materia di responsabilità reali", punta il dito Il Patto.

Ora la civica torna alla carica, e lo fa con un’interpellanza che, come detto, va a sommarsi a quella protocollata nelle scorse settimane da Fratelli d’Italia sia a Castel San Pietro che a Caslfiumanese, i due comuni che contribuirono a realizzare il ponte costato 2 milioni di euro. "Vogliamo avere lumi sulle cause di questi danni legate ad eventuali errori di progettazione, esecuzione e direzione lavori, e su tempi e modalità di ripristino di quanto e stato danneggiato. I cittadini vogliono e devono sapere perché con risorse pubbliche si finanziano opere milionarie che non reggono neppure una settimana".

Claudio Bolognesi