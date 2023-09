Ponte di viale Dante, negozianti in allarme

Cresce la preoccupazione di operatori economici e associazioni sportive della zona attorno all’Aassutodromo in vista della chiusura (tra meno di un mese) del ponte di viale Dante per gli annunciati lavori di consolidamento dell’asse di collegamento con il circuito.

I commercianti, che temono un calo nel volume di affari a seguito dello stop alle auto, hanno partecipato ieri pomeriggio assieme alle loro associazioni di categoria a un summit in Municipio con la Giunta, al termine del quale gli amministratori comunali hanno incontrato anche le associazioni sportive che gravitano tra lo stadio Romeo Galli e i campi da tennis del Cacciari. Nei prossimi giorni è invece in programma un confronto con i dirigenti scolastici dell’istituto Scarabelli-Ghini e quelli delle Montebello.

"Abbiamo avuto modo di confrontarci e dialogare con le attività economiche (unitamente alle associazioni di categoria di commercio e artigianato) e sportive presentando lo scenario generale dei lavori previsti e delle relative conseguenze sulla circolazione – riferisce Pierangelo Raffini, assessore ai Lavori pubblici e alle Attività produttive, al termine dell’incontro –. È fisiologico ci siano preoccupazioni, ma certamente parliamo di lavori necessari e non più rinviabili per la pubblica utilità e la sicurezza di tutti noi. Continueremo a interloquire con le attività su tutte le possibili ipotesi e supporti che si possono mettere in campo: comunicazione sulla viabilità, sostegno agli eventi e sulla cartellonistica. È un passaggio complesso per tutti, ma ormai irrinunciabile e doveroso per la sicurezza di tutti. Siamo d’altronde partiti con anticipo per poter informare tutti e compiere un percorso partecipato".

Lo stop al traffico, operativo dal 16 ottobre, andrà avanti per i successivi 120 giorni concludendosi, se non ci saranno ritardi, a fine febbraio. E cioè ben prima del World endurance championship, primo grande evento (in calendario il prossimo 21 aprile) del 2024 dell’Autodromo.

I lavori, da oltre un milione di euro (quasi tutti finanziati dal Pnrr), sono stati affidati alla ditta Pro Service Costruzioni di Modena.

L’inizio delle operazioni sul ponte di viale Dante è atteso in questi giorni: in questa prima fase, le opere consisteranno nell’accantieramento, ovvero nelle predisposizioni necessarie al passaggio pedonale che sarà attivato quando il ponte sarà chiuso e in opere propedeutiche da eseguire sotto l’impalcato del ponte. Pertanto in questa fase l’unica modifica alla viabilità sarà la chiusura del tratto di pista ciclabile che passa sotto il ponte di viale Dante. Successivamente, a partire da lunedì 16 ottobre, come detto verrà chiuso il ponte per 120 giorni, con la sola esclusione del transito su un lato prima e sull’altro poi di soli pedoni e bici a mano, grazie a un passaggio pedonale, per la larghezza del marciapiede.