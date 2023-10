Ponte di viale Dante . Viabilità a ostacoli, cresce la protesta . E il Comune si muove

di Enrico Agnessi

Non si placano le proteste per le modifiche alla viabilità legate alla chiusura al traffico del ponte di viale Dante per lavori. Dopo le code di inizio settimana, il Comune è corso ai ripari in questi giorni potenziando la cartellonistica stradale. L’obiettivo è quello di rendere più chiaro agli automobilisti il percorso da seguire a fronte dell’istituzione in via Pirandello del senso unico di marcia verso la zona industriale. E nonostante dal Municipio non arrivino conferme in tal senso, negli uffici si parla con insistenza di possibili correttivi all’ordinanza che nei giorni scorsi ha rivoluzionato l’area attorno all’Autodromo.

Oggetto del contendere è la già citata introduzione del senso unico in via Pirandello, con le auto che arrivano da Est su via Graziadei costrette a fermarsi all’altezza della rotonda dei Marinai e invitate poi a imboccare via Manzoni per aggirare il divieto di accesso. Il problema è che, a fronte di situazione che già così rallenta il traffico della zona, c’è chi preferisce ‘tagliare’ passando direttamente su via Oriani. Così facendo, la piccola arteria che costeggia il PalaRuggi va in tilt.

Situazione decisamente più scorrevole dall’altra parte, in via Pirandello. Chi arriva da Ovest, che pure quando c’è il restringimento della carreggiata dovuto ai lavori deve stare attento a non spostarsi troppo a sinistra per non rischiare di scontrarsi con le auto in uscita da via Boccaccio e dirette verso il Famila, ha infatti davanti a sé due corse di marcia in corrispondenza del semaforo: può scegliere di andare dritto verso la zona industriale o svoltare a sinistra lungo viale Dante (a destra inizia invece la zona oggetto dei lavori).

"Continuano giustamente le lamentele dei cittadini per l’inspiegabile e incomprensibile senso unico di via Pirandello – è il commento del consigliere comunale della Lega, Simone Carapia –. Paradossalmente hanno fatto due corsie: una per andare diritto, e una per la svolta a sinistra in viale Dante che non ha senso e che non serve proprio. Di chi è stata la ‘genialata’ da ufficio complicazioni cose semplici? È inspiegabile il motivo per cui questa seconda corsia non sia stata utilizzata per il doppio senso di circolazione, che sicuramente avrebbe migliorato la viabilità e attutito il disagio dettato dall’accesso al ponte".

In effetti, pare che i vertici della Polizia locale fossero contrari all’istituzione del senso unico di via Pirandello. E lo avrebbero detto a chiare lettere al sindaco Marco Panieri durante un incontro che si è svolto nella giornata di martedì nel quartier generale di Sante Zennaro.

"L’incompetenza di chi governa il settore mobilità e l’inesperienza di Area Blu hanno portato a questa criticità che è persistente – è infatti la lettura di Carapia –. Oltretutto, le misure ci sono già per fare il doppio senso di circolazione: la corsia di svolta in viale Dante è inutile ed è da chiudere. Quindi, già così le auto possono circolare nei due sensi di marcia". E ancora: "Quanti incontri e riunioni hanno fatto per creare questo ‘papocchio’ della viabilità nostrana?", domanda il leghista. Che conclude: "Non ci voleva certamente un grand commis della mobilità, ma un poco di buon senso che appare smarrito quando si parla di questo settore in città".