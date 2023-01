Ponte festivo, l’Ausl chiude il Cup Potenziata l’ex guardia medica

Domani, in occasione del ponte con l’Epifania, resteranno chiusi gli sportelli unici distrettuali (Cup, cassa e anagrafe assistiti) su tutte le sedi dell’Ausl (ospedale vecchio, ospedale nuovo, case della salute di Castel San Pietro, Medicina e Vallata del Santerno) e lo sportello accettazione ricoveri al Santa Maria della Scaletta. Lo annuncia l’Ausl, spiegando che la scelta è stata adottata "anche allo scopo di contenere i costi energetici sui servizi non sanitari". Le prenotazioni possono essere effettuate nelle farmacie o chiamando il numero verde 800 040 606 dalle 8.30 alle 12.30, o tramite Cup web e Fascicolo sanitario.

Durante il ponte potenziata la continuità assistenziale sul territorio. Sia per gli adulti che per i bambini, negli orari notturni, nei prefestivi e festivi, è sempre possibile rivolgersi ai medici di continuità assistenziale (ex guardia medica). Per consigli telefonici o richieste di visita domiciliare: dalle 20 alle 8 (orario notturno) e nei prefestivi e festivi diurni dalle 8 alle 20, chiamando il numero verde gratuito 800 040 050.

Ad accesso diretto nei prefestivi e festivi gli ambulatori di continuità assistenziale: Imola (via Caterina Sforza 3 – palazzina di fronte al centro prelievi): prefestivi 12-20 (dalle 8 alle 12 è attivo l’ambulatorio di nucleo gestito dai medici di famiglia); festivi 8-20 ; Medicina (casa della salute Via Saffi,1 - nucleo cure primarie) prefestivi 12-20 (dalle 8 alle 12 è attivo l’ambulatorio di nucleo gestito dai medici di famiglia); festivi 8-20; Castel San Pietro (casa della salute viale Oriani, 1): prefestivi 12-20 (dalle 8 alle 12 è attivo l’ambulatorio di nucleo gestito dai medici di famiglia); festivi 8-20; Borgo Tossignano (casa della salute Vallata, via XIII Centenario 4): prefestivi 10-20, festivi 8-20.

Pediatri di libera scelta: aperture straordinarie di ambulatori per tutti i piccoli assistiti del territorio durante i ponti festivi e nei mesi a maggiore incidenza dell’epidemia influenzale. In particolare domani dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 sarà disponibile l’ambulatorio dei pediatri di libera scelta della casa della salute di Medicina (via Saffi 1).

"In presenza di sintomi da influenza stagionale come febbre alta e mal di testa, raffreddore, tosse, mal di gola e dolori muscolari – ricordano dall’Ausl – è consigliabile usufruire degli ambulatori attivi sul territorio, ad accesso libero e gratuito, anziché utilizzare il pronto soccorso, che è un servizio dedicato principalmente alle situazioni più gravi e di emergenza".