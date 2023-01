Ponte, lavori al via dopo il Gp

Partiranno dopo il Gran premio di Formula 1 del 19-21 maggio gli attesi lavori di "consolidamento statico e miglioramento sismico" del ponte di viale Dante. A inizio settimana la Giunta ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento. E nelle prossime settimane verrà affidato l’appalto da quasi 1,2 milioni finanziato con i fondi del Pnrr. Prima di poter vedere gli operai all’opera, bisognerà però aspettare ancora diversi mesi. È invece ormai imminente il cantiere, in questo caso all’interno dei confini in Autodromo, che grazie a un intervento sprint dovrebbe dotare l’Enzo e Dino Ferrari di una nuova passerella pedonale sopra i box (investimento da oltre 2,5 milioni a carico del Con.Ami) in tempo per il ritorno a Imola del Circus. A giorni verranno infine affidati anche i lavori di riqualificazione della tribuna ecologica della Tosa per recuperare subito tremila dei diecimila posti di un’area di fatto non più utilizzata dal 2006.