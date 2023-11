Ponte sulla Bretella. Spunta l’alternativa al sottopasso. Lo chiedono i cittadini

Sottopasso o ponte per collegare Pedagna Est e Ovest, consentendo a bici e persone a piedi di attraversare la strada in sicurezza, una volta che sarà completato anche l’ultimo tratto della Bretella? Sembrava scontata la prima ipotesi. Ora invece la possibilità di costruire un passaggio ciclopedonale sopraelevato, sulla scorta di quello presente già oggi all’altezza dell’Itis Alberghetti, sono in aumento.

"È un tema oggetto di dibattito", ammette il sindaco Marco Panieri durante la commissione consiliare dedicata al progetto. "La cittadinanza preferirebbe avere un ponte – riferisce Panieri –, mentre noi per motivi di costi avevamo spiegato come fosse più facile costruire un sottopasso. L’attraversamento ciclopedonale è possibile, ma deve tenere conto delle altimetrie, dei passaggi e delle cose che abbiamo evidenziato".

Il punto di partenza, secondo la ricostruzione del primo cittadino, è quello di affidarsi al progetto (contestato da chi avrebbe preferito invece evitare ridimensionamenti del piano originario) presentato qualche settimana fa al centro sociale La Tozzona. E cioè: due corsie per senso di marcia, in trincea ma "a quota poco al di sotto del piano campagna attuale", con rampa di uscita su svincolo di via D’Acquisto. Tale soluzione, presentata dalla società faentina Enser assieme ad altre tre alternative, è stata preferita dai tecnici in quanto giudicata una "soluzione economicamente sostenibile", con "tempi di costruzione contenuti" e un "impatto sul contesto circostante limitato". Un piano da realizzare in venti mesi a partire da febbraio 2026, dopo una lunga fase dedicata all’esproprio dei terreni necessari all’opera e alla sua progettazione.

Sposare questo tipo di intervento già avallato dalla Giunta porterebbe, secondo il primo cittadino, a ragionare meglio anche di opere compensative. "Se scaviamo meno e spendiamo meno, costruendo un’opera più in superficie e che resta dentro il quadro economico previsto, possiamo provare a contenere i costi e a fare le cose che servono per compensare l’intervento", è sempre il pensiero del sindaco Panieri. Un esempio? "Le attività commerciali di viale D’Agostino chiedono qualche parcheggio in più per far sostare le auto in sicurezza – ricorda il primo cittadino –. Possiamo farcela, creando anche una pista ciclabile in sede propria e riqualificando l’intero viale completando, al tempo stesso, la Bretella. Così potremo pensare ai capitoli rimasti in sospeso, come quelli relativi a qualche barriera acustica. Avremo tempi più contingentati, con una soluzione più snella e potremo migliorare i dettagli".

Il primo passo resta però la firma della convenzione con Autostrade per l’Italia. Solo la sottoscrizione di quell’intesa consentirebbe al Comune di ottenere i 13,2 milioni (più altri quattro milioni per il collegamento della viabilità tra la via Emilia e il casello della A14) previsti come compensazione per i disagi collegati ai lavori per la quarta corsia.

In parallelo, c’è da far ripartire il cantiere per la rotatoria in via Salvo d’Acquisto, da dove ricomincerà il tracciato della Bretella per gli ultimi 600 metri mancanti, fino a via Punta (di fronte al supermercato Sigma). I lavori sono fermi ormai da mesi, a causa dei noti rincari delle materie prime: il quadro economico dell’intervento è infatti salito da tre a quattro milioni di euro. Il gap verrà coperto in parte da fondi statali e in parte dal Comune con risorse proprie. In questo senso, da ricordare che proprio nell’ultima variazione di bilancio del 2023 la Giunta ha destinato a tale scopo 250mila euro. Fondi che si spera possano consentire al cantiere di rimettersi in moto nel giro di poche settimane.