Ponte Tosa, il cantiere in dieci fasi. I costi totali salgono a 6,2 milioni

Un maxi-cantiere in dieci fasi per un progetto articolato in due lotti funzionali: prima la costruzione della rotatoria Nord (in sostituzione dell’incrocio tra le vie Quarantini e Tiro a Segno) grazie al sostegno economico di Sacmi; poi il nuovo ponte e la rotatoria Sud (collegamento con via Kennedy direzione Acque minerali). Il tutto a fronte di un investimento complessivo di 6,2 milioni, vale a dire qualcosa in più delle cifre circolate fin qui, grazie anche a un contributo, quello del colosso cooperativo imolese, che potrebbe crescere fino a 800mila euro in aggiunta ai 5,4 milioni a carico del Comune e a loro volta in arrivo dal Governo tramite la struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione (fondi Pnrr).

Eccolo qui, nella versione contenuta nel progetto di fattibilità tecnico-economica depositato in Comune, messo nero su bianco dopo il via libera al Documento di fattibilità delle alternative progettuali (approvato a maggio 2024 dalla Giunta), il nuovo ponte della Tosa. L’opera è attesa da tempo. E la sua costruzione è diventata non più rimandabile alla luce delle alluvioni che si sono ripetute da maggio 2023 a oggi e delle ambizioni dell’Autodromo di continuare a ospitare a ospitare grandi eventi anche in futuro.

L’intervento, destinato a iniziare la prossima estate e a essere completato a metà 2026, "è volto a migliorare l’attraversamento e la percorribilità di livello locale in termini di sicurezza e di maggiore fruibilità anche pedonale e ciclabile – si legge nella relazione che accompagna il progetto redatto dalla Piacentini Ingegneri –. Dal punto di vista della sicurezza, si tratta di migliorare sia l’aspetto legato agli elementi di sicurezza del manufatto del ponte, sia la sua percorribilità in relazione agli aspetti geometrici. Il progetto rientrerà infatti nei lavori di messa in sicurezza, con diminuzione del rischio idraulico, del fiume Santerno".

Il nuovo ponte consentirà il passaggio di autobus e mezzi pesanti e allo stesso tempo presenterà due marciapiedi ai lati della carreggiata per i pedoni e una ciclabile in sede propria. E questo in modo tale che "ad ogni categoria di traffico corrisponda uno spazio stradale autonomo per assolvere le funzioni previste nel rispetto dei criteri di sicurezza e regolarità della circolazione", recita sempre la relazione.

La nuova sezione stradale prevede una larghezza di otto metri divisa in due corsie di 3,50 metri ciascuna e due banchine laterali della larghezza pari a mezzo metro. Ai margini sono presenti due marciapiedi pedonali di larghezza pari a 1,50 metri ciascuno e, sul lato sinistro, viene prevista una pista ciclabile in sede propria di larghezza pari a 2,50 metri. Nel complesso, il nuovo ponte presenta una lunghezza totale di 118,40 metri e una larghezza di 14,10 metri. Oltre la sede viabile pari a 13,50 metri, si prevedono parapetti laterali su entrambi i lati. Previsti gli espropri di alcuni terreni per un indennità totale delle aree stimata in 9.800 euro circa.

Dieci, come si diceva all’inizio, le fasi dell’intervento, che si concluderà con la demolizione del vecchio ponte a senso unico alternato (chiuso dalle 9 alle 17 nella giornata odierna ma solo per una semplice manutenzione del semaforo) e infine la realizzazione della pista ciclopedonale che completerà il nuovo attraversamento sul fiume Santerno.