Pontesanto piange don Toschi

Si terrà domani alle 10 nella cattedrale di San Cassiano alla presenza del vescovo Mosciatti, con camera ardente allestita fino a un’ora prima nella chiesa di Pontesanto, l’ultimo saluto a don Carlo Toschi, il parroco di Pontesanto, scomparso il 13 gennaio all’età di 90 anni. Nato il 14 ottobre del 1934, era stato ordinato sacerdote il 26 giugno del 1959. Una lunga vita dedicata alla fede: tre lustri come cappellano presso la Collegiata di Lugo fino al 1974 poi il triennio alla chiesa della Pianta, tra Dozza e Castel Guelfo. Nel 1977 l’arrivo a Pontesanto, parrocchia che non ha mai lasciato, con un ruolo sempre più di riferimento per la comunità della frazione imolese. È stato anche insegnante di religione all’istituto Alberghetti di Imola e, dal 1998 al 2008, presidente del consiglio di amministrazione del settimanale diocesano Il Nuovo Diario Messaggero. Dopo la cerimonia funebre, il feretro proseguirà per il cimitero del Piratello. Le offerte raccolte saranno devolute alla comunità parrocchiale di Pontesanto ed al sostegno delle opere missionarie di suor Maria Pia Santandrea. Tra i tanti ricordi commossi c’è anche quello del consigliere regionale Fabrizio Castellari: "La comunità cittadina e quella diocesana ricorderanno per sempre l’esempio e la testimonianza di un sacerdote generoso e disponibile – ha scritto sui social –. Anche personalmente conservo di lui bellissimi ricordi e un senso di profonda gratitudine. Non dimenticheremo la sua saggezza, il suo equilibrio, i suoi modi pacati e gentili".