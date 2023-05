Ponti chiusi, da domani i lavori

Restano chiusi, per ora, i ponti di via Fiagnano e quella della Mingardona, nel territorio castellano. Ieri mattina i tecnici comunali, quelli regionali e il docente di Unibo Gianfranco Marchi (Geotecnica), hanno analizzato le condizioni di staticità delle strutture. In via Fiagnano (a San Martino in Perdiolo) si deve chiudere una sifonatura che si è formata sotto le briglie; il Comune conta di riaprire il ponte nei primi giorni della settimana entrante. Alla Mingardona si opererà già da domani per rinforzare la spalla destra a monte, ‘scavata’ dal Sillaro.