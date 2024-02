Ponticelli, affluenza record alla Sagra dei Maccheroni

Si rinnova il successo della Sagra dei Maccheroni di Ponticelli. Clima primaverile, organizzazione impeccabile e affluenza record nel cuore della frazione per una tradizione che ha superato da tempo il suo primo secolo di vita. "Un trionfo – racconta soddisfatto Franco Battilani alla guida del comitato di cittadini impegnati nella realizzazione della festa –. Erano almeno 7-8 anni che, per un motivo o per l’altro, non riuscivamo a centrare in pieno in risultato. Dopo le bizze del meteo, con annessi rinvii e posticipi, e gli anni difficili della pandemia, siamo tornati finalmente all’antico splendore". Tutto è filato liscio: "Dalla meravigliosa esposizione dei mezzi d’epoca all’Invito a Tavola curato dai genitori e dalle insegnanti della scuola primaria di Ponticelli – continua -. Ma anche lo spettacolo musicale de ‘I Mèlardòt’, le proposte e i laboratori culturali, le bancarelle ed i giochi di una volta dell’associazione Nonno Banter 57 che hanno catturato l’attenzione dei bimbi fino a tarda ora". E poi i maccheroni, veri protagonisti della manifestazione: "Polverizzati quasi nove quintali di sedanini e gobbetti arrivati dal pastificio". Adesso, però, spazio alla beneficenza. Il vero valore aggiunto della sagra. Tra le finalità del comitato, infatti, ci sono da sempre una donazione all’Ausl di Imola per la ricerca contro i tumori e un’adozione a distanza.

Mattia Grandi