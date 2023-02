Ponticelli fa festa con i maccheroni La Sagra profuma di solidarietà

Che febbraio sarebbe senza la Sagra dei Maccheroni di Ponticelli? La tradizione ormai centenaria della frazione imolese si rinnoverà, a pieno regime dopo le tante restrizioni del periodo pandemico, la prossima domenica. Timone ben saldo nelle mani di quel comitato di cittadini volenterosi, guidato dall’inossidabile Franco Battilani, che si rinnova ogni anno durante una pubblica assemblea. Un sodalizio impegnato anche nell’attenta politica di autofinanziamento con la raccolta, porta a porta, di quelle offerte elargite dai residenti ai volontari muniti di tesserino qualche settimana prima dell’evento.

Un’intesa quasi anacronistica per la sua genuinità. In cambio, infatti, c’è un buono consumazione per ritirare in piazza la gustosa specialità nella finestra di pranzo riservata all’asporto per i paesani.

"Si partirà alle 11.30 per la soddisfazione del palato dei locali poi, mezz’ora dopo, riflettori puntati sulla sala polivalente dell’ex bocciodromo – spiega Battilani –. E’ qui che, con l’invito a tavola a base di maccheroni e vino, entreranno in scena i genitori e gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria di Ponticelli. Un’iniziativa che, negli anni, ha reso possibile l’acquisto di attrezzature didattiche". Ma c’è spazio pure per donare l’utile della sagra all’Ausl di Imola e per sostenere un’adozione a distanza.

Dalle 14.30 in poi, con la musica di Olivetta e Gianni a fare da colonna sonora, il via alla distribuzione della pasta condita al ragù per tutti. Così il dopo Covid farà rima con una programmazione davvero completa. "Mostra mercato in area Cenni e bancarelle sistemate anche nel parcheggio adiacente alla provinciale Montanara – continua –. Una bella vetrina per i prodotti tipici della zona e non solo. Prevista anche un’area bimbi con laboratorio, animazione e giostre all’altezza della biblioteca. Ceramiche e piatti del buon ricordo disponibili nel nostro stand espositivo". Ma non è tutto. "Dalle ore 10, nei pressi dell’ex bocciodromo, si svolgerà l’11°edizione della ‘Macchescooterata d’Epoca’ – aggiunge Battilani –. Un’esposizione di vespe, moto ed automezzi del passato, con maccheroni e vino per tutti i partecipanti, in collaborazione con l’azienda vitivinicola Fondo Ca’ Vecia". Sul fronte dei preparativi tutto viaggia spedito. "Sono arrivati dal pastificio i sedanini ed i gobbetti per un totale di nove quintali di pasta – svela -. Dopo toccherà alla forma di parmigiano ed agli ingredienti per preparare sette grandi paioli di saporito ragù. Tra questi, ben tre quintali di ottima carne come recita l’antica ricetta della sagra".

Mattia Grandi