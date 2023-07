"Porta blindata scassinata" Blitz dei ladri a Zolino

Nemmeno la porta blindata pare possa proteggere più dagli specialisti dei furti in abitazione. Un foro nella serratura e "sono entrati comodamente dall’ingresso principale", denuncia una residente di Zolino. Con l’estate torna anche la piaga dei topi d’appartamento, che in una notte del weekend hanno colpito in una palazzina del popoloso quartiere cittadino.

"Se ne è accorta la nostra vicina mentre eravamo in vacanza – spiega la donna –, la mattina, mentre andava in casa nostra per dare da mangiare alla tartaruga, ha trovato la serratura della porta blindata completamente divelta".

La scena che si è trovata davanti la proprietaria di casa è di quelle più consuete e anche più sgradevoli: "Effetti personali buttati all’aria, tutti i cassetti aperti". La residente ancora fatica a quantificare il furto: "Credo che manchi qualche vecchio ricordo di famiglia, ma non oggetti di valore, che fortunatamente non abbiamo in casa".

Il furto è avvenuto in un piano ammezzato in un condominio da sei unità abitative. "Devono aver trovato il portone condominiale aperto, perché hanno lavorato sul pianerottolo di casa", ricostruisce.

Non si tratta certo di un posto isolato, e stando a quanto racconta la donna, che promette di sporgere regolare denuncia, in zona non sarebbe nemmeno la prima volta che qualcuno sonda il terreno in zona. "Qualche tempo fa – racconta –, ha suonato a casa una donna millantando di raccogliere fondi per l’alluvione, ma poi, quando le abbiamo chiesto maggiori informazioni si è dileguata in un attimo"

Gabriele Tassi