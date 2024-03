Porte aperte alla Cfg Ambiente

Cfg Ambiente apre ancora una volta le porte della sua nuova sede di Toscanella di Dozza ai cittadini. Un’altra operazione trasparenza da parte dell’azienda che nel settembre del 2021 si è aggiudicata all’asta l’area dell’ex Martelli affacciata sulla via Emilia.

L’iniziativa, che fa seguito a quanto fatto nel 2022, ha l’obiettivo di presentare alla comunità il progetto di economia circolare per la realizzazione di un impianto di ’soil washing’. Appuntamento, quindi, con gli open day di lunedì 11 marzo alle ore 18 e di sabato 16 marzo alle ore 10 presso lo stabilimento situato a due passi dal bivio per raggiungere il borgo dei muri dipinti. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, con richiesta da formulare entro oggi per la sessione di visita dell’11 e non oltre il 12 marzo per quella del 16, attraverso la casella di posta elettronica cfg.ambiente@gmail.com. La transazione risulterà effettiva previa risposta di conferma da parte dell’azienda.

La modalità migliore per puntualizzare e rappresentare nuovamente, in modo chiaro e preciso, la natura di un progetto già sottoposto all’analisi della Conferenza dei Servizi, secondo il regolare iter di approvazione. Ma anche per rispondere a tutti i quesiti della cittadinanza su quell’impianto studiato per lavorare prevalentemente rifiuti non pericolosi costituiti da terre derivanti dallo spazzamento delle strade urbane.

Nessuna discarica o inceneritore in ballo, quindi, con la Cfg Ambiente impegnata anche a risanare un’area che oggi comprende ancora coperture in amianto.