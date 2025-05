Porte aperte sulla F1. Lewis, Kimi, Alonso. Vasseur saluta i fan: "Con voi è speciale"

Imola, 15 maggio 2025 – Parla imolese il giovedì del Gran premio di Formula 1. L’ingresso gratuito nella ‘Fan zone’, solo per un giorno, porta tante famiglie (anche non appassionate di motori) nel cuore pulsante dell’evento. Si arriva in bici percorrendo il sottopasso di via Malsicura e ci si lascia trasportare dall’atmosfera tra giochi e musica, selfie e simulatori, prove di pit-stop e costruzioni Lego.

Sul palco, le premiazioni dei concorsi locali dedicati al Gp: la cartolibreria Marondoli vince il riconoscimento come ‘Miglior vetrina’, mentre Andrea Iperico di ‘Verdenaturale’, in collaborazione con il centro occupazionale La Tartaruga (cooperativa sociale Seacoop) si aggiudica i ‘Giardini di corsa’. Infine il concorso per le scuole, con Rodari e Sante Zennaro grandi protagoniste. Premiati anche i ragazzi dell’istituto tecnico Aldini Valeriani di Bologna, che vincono la sfida Wow Women Motor sul tema dei ‘Pregiudizi e parità di genere’. "La partecipazione dei cittadini attraverso questi concorsi è molto importante – commenta l’assessora Elena Penazzi –. È parte integrante di tutto l’impegno che Imola ci mette per realizzare al meglio i grandi eventi".

Poi, sullo stesso palco, arriva Frederic Vasseur: "È speciale essere qui davanti ai nostri tifosi, grazie per il vostro supporto", le parole team principal Ferrari, acclamato dal popolo della Rossa nonostante un inizio di stagione avaro di gioie.

Il tutto mentre, al di là della pista, i piloti arrivano alla spicciolata fin dal mattino. Tra i primi a mettere il naso nel paddock già blindato c’è Lewis Hamilton, desideroso di riscatto. "Vestire i colori della Ferrari non mette pressione, ma aggiunge passione – assicura –. Ho sempre amato Imola, ha ora ha un significato diverso".

In attesa dell’altro ferrarista, Charles Leclerc, rimasto ieri lontano dai microfoni a causa di un’indisposizione, il britannico deve dividere la scena con il nuovo idolo di casa, il 18enne bolognese Kimi Antonelli. "L’impatto emotivo sarà notevole e dovrò gestire bene le energie – avverte l’alfiere Mercedes –. Sarà importante non trovarsi in riserva, ma ho al mio fianco persone che mi aiuteranno. L’entusiasmo però potrà dare anche energia per fare bene".

Si sente coccolato anche Oscar Piastri, pilota della dominante McLaren, fresco vincitore del ‘Trofeo Lorenzo Bandini’: "Bello il premio ma soprattutto la passione dei tifosi italiani. Ho incontrato anche persone che alla lontana sono legate alla mia famiglia ed è stato speciale. È un’altra gara di casa…".

Il pensiero corre veloce a domenica. Attesi oltre 100mila spettatori (92.500 tra tribune e prati più altri con un biglietto circolare), con il record di 200mila presenze nel weekend del 2024 che verrà stracciato. Autostrade ha annunciato la chiusura, per la giornata di domenica appunto, del casello imolese in entrata dalle 7 alle 15 (si potrà solo uscire dalla A14 in modo da agevolare il flusso verso il circuito) e in uscita dalle 17 alle 20 (per aiutare il deflusso dei tifosi). Rafforzati i presidi di segnaletica, allestito un presidio operativo a supporto dell’utenza e annunciate squadre di viabilità aggiuntive con mezzi di soccorso meccanico.

Sei tenori, selezionati dalla Fondazione Pavarotti, canteranno l’inno di Mameli prima della partenza della gara. Il via sarà preceduto dall’esibizione dell’associazione che raggruppa tutti gli sbandieratori e i musici di Faenza. I venti ‘Grid kids’ sono stati scelti invece tra gli alunni eletti nella Consulta delle ragazze e dei ragazzi di Imola. La dj Deborah De Luca si esibirà prima del semaforo verde e poi durante la premiazione sul podio.