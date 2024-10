Porto Rico Film Festival, premiata Gioia Gurioli

Gioia Gurioli, allieva del corso di composizione della Fondazione Accademia Internazionale di Imola, è stata premiata al 15esimo Porto Rico Film Festival come autrice della colonna sonora di ‘Golpe de agua’, vincitore del premio come miglior documentario nazionale. Per la colonna sonora, Gurioli ha sviluppato diverse composizioni per clarinetto basso ed elettronica. La sonorità di questo strumento funge da filo conduttore, collegando le varie testimonianze del documentario, dando forma a un’evoluzione sonora che evoca una crescente saturazione, richiamando la potenza degli elementi naturali e creando un’atmosfera sonora che riflette il crescendo di tensione davanti alla forza della natura.