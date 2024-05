Post alluvione, c’è tanto lavoro da fare

di Patrick Colgan

Perché hanno deciso di non ripartire più nello stesso posto, come nel caso di ’Giù al lago di Riviera’ per paura che possa succedere di nuovo. E chi, come Fabiana Monti – la cui storia raccontiamo oggi – che non sa se e quando potrà riaprire, perché la strada che portava al suo agriturismo nella zona di Fontanelice, è stata distrutta dalle frane. E i suoi campi si sono spostati di 40 metri. Due storie che abbiamo scelto per raccontarne molte altre. E tante sono anche le storie di persone che in Romagna hanno perso la casa, che non sono riuscite a far fronte alle spese dei lavori, che non sono ancora potute rientrare. Molti interventi sono stati fatti, ma anche su questo fronte, dopo l’arrivo dei primi contributi, per molti insufficienti, c’è ancora tanto lavoro da fare.

Sono tutte storie che raccontiamo e che continueremo a raccontare.