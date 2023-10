Post-alluvione, Lisei contro Tinti: "Sindaco e giunta poco efficienti"

"Se dallo Stato non arrivano le risorse, non possiamo inventarcele".

Così aveva replicato il sindaco Fausto Tinti ieri ai cittadini di via Mori che lamentavano le condizioni di un torrente Gaiana sepolto da tronchi e rami, chiedendo un intervento urgente per evitare un nuovo rischio di esondazione alla prossima pioggia, aggiungendo che, al contrario, "la Regione da decenni porta avanti i piani di manutenzione degli alvei fluviali, ma è evidente che però debbano esserci le risorse per proseguire su questo fronte".

Ventiquattro ore dopo l’ondata travolge invece proprio il sindaco Tinti, alimentata da un durissimo attacco di Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia.

"Il comune di Castel San Pietro non ha mai richiesto rimorsi allo Stato. Abbia almeno la decenza di tacere", è la sciabolata di Lisei, che poi ribadisce e circostanzia il concetto.

"Le parole di Tinti sono l’ennesima prova della falsità e dell’incapacità amministrativa dei sindaci di sinistra – prosegue ancora il senatore –. Il comune di Castel San Pietro Terme non ha i soldi per una semplice ragione: non ha mai chiesto i soldi allo Stato ed alla struttura commissariale del Generale Figliuolo. Non esistono altre ragioni. La procedura per i rimborsi delle somme urgenze ha assegnato 450 mila euro solo per l’anno in corso. Per avere la disponibilità sul conto del comune basta una pec rispettando la procedura, ed in 24 ore arrivano. Inoltre il comune ha avuto ben 5 milioni per le somme urgenze per il 2024, anche in questo caso con una pec lo Stato mette subito a disposizione il 40%".

Lisei, infine, non risparmia una stoccata al primo cittadino.

"Se il sindaco Fausto Tinti, visto che la procedura è aperta da 45 giorni, non è in grado di fare due pec abbia almeno la decenza di tacere – conclude Lisei, allargando il fronte d’attacco –. Il Governo sull’alluvione ci ha messo la faccia ed i soldi, il commissario Figliuolo la professionalità e l’esperienza, la sinistra solo polemiche, falsità ed incapacità. Non chiediamo molto, ma per una volta i sindaci di centro sinistra come Tinti pensino ai cittadini prima che agli interessi di partito".

Intanto, la preoccupazione dei cittadini si allarga anche al Sillaro, in particolare al tratto di fiume al confine con Castel Guelfo dove il fiume, esondando, ha mandato sott’acqua l’area a ovest del capoluogo. Il tratto del torrente in questione, infatti, necessita di pulizia e manutenzione.