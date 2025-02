Post-discarica, la Regione si sfila : "Compito di Atersir e del gestore"

La Regione si sfila dal dibattito (e dalle polemiche) sulla gestione post-operativa della discarica di via Pediano. Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, ha chiesto lumi su costi, studi e proiezioni sul futuro del sito dei Tre Monti all’ente di viale Aldo Moro. Quest’ultimo ha però risposto, per l’appunto, che "non dispone dei documenti richiesti" dall’esponente di opposizione poiché "attengono al ruolo e ai compiti del gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Herambiente, ndr) e in parte ad Atersir, agenzia territoriale che svolge le funzioni associate dei Comuni e non rientrante, quindi, fra le agenzie regionali".

Affermazioni che non sono piaciute affatto a Evangelisti. "Continua questa opacità e poca trasparenza sulla discarica Tre Monti e il suo ‘post mortem’ – protesta la meloniana –. Roba da non credere, qui si gioca a nascondino o per abitudine alla non trasparenza o per incapacità. La Regione dovrebbe sempre farsi parte attiva per agevolare il lavoro dei propri consiglieri, visto che parliamo di una discarica che è stata utilizzata in maniera spropositata da tutto e tutti con l’avallo del Partito democratico che ha governato il territorio emiliano-romagnolo".

Nel dettaglio, Evangelisti aveva chiesto alla Regione le perizie economico-finanziarie per la ridefinizione dei costi ‘post-mortem’ della discarica Tre Monti suddivise per i vari lotti; la copia di estratto di bilancio di Herambiente "per la parte in cui si vede eventuale fondo per la bonifica della discarica" e copia di possibili studi e proiezioni "sull’eventuale esaurimento dei fondi per la bonifica e conseguente corrispettivo del servizio gestione dei rifiuti urbani per i costi ‘post-mortem’ della discarica".

Tutti documenti dei quali, come detto all’inizio, la Regione ha fatto sapere di non essere in possesso. "Prendiamo atto, da queste risposte, che non si vuole affrontare la questione in modo trasparente, ma si cerca di scappare dalle richieste, evitando il confronto che deve essere fatto su più livelli istituzionali interessati per il bene dei cittadini – è la lettura di Evangelisti –. La verità è che tra cose sussurrate e non dette il timore che sia ancora una volta la collettività e il territorio a pagare di tasca propria pare essere sempre più una certezza".

Nei giorni scorsi, sono stati invece due esponenti imolesi di Fratelli d’Italia, Simone Carapia e Nicolas Vacchi, a chiedere maggiore chiarezza sulla consistenza dei fondi accantonati per la gestione post-operativa della discarica. E lo hanno fatto proprio alla vigilia della commissione consiliare, dedicata al futuro dell’impianto di via Pediano, nella quale i vertici di Atersir hanno assicurato l’esistenza di un fondo da 30 milioni (da un accesso agli atti dei meloniani ne risultavano però soltanto due) per portare avanti in futuro analisi e interventi sul terzo lotto della discarica arrivato a esaurimento a fine 2024.

L’iter per la gestione post-operativa prevede innanzitutto la realizzazione della copertura provvisoria: i lavori sono in corso da tempo e (condizioni meteo permettendo) verranno completati entro fine marzo. Dopo un periodo di assestamento, quantificato in due anni dallo stop ai conferimenti (periodo nel quale rimangono attivi i controlli su biogas, percolato e deflusso delle acque meteoriche), si potrà passare alla copertura definitiva e alla realizzazione del piano di ripristinino ambientale. L’orizzonte, in questo caso, è il 2028. A quel punto, si penserà a monitoraggi e controlli che dureranno 30 anni, con l’obiettivo di chiudere pratica nel 2059. Nel frattempo, si lavorerà all’annunciato progetto (nato ai tempi della Giunta del M5s) dell’impianto fotovoltaico da un megawatt (per il quale è in corso di valutazione la fattibilità) a servizio della comunità.