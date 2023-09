Post-scuola a Fontanelice: "Servono almeno 10 adesioni"

È tempo di prima campanella nelle scuole della vallata del Santerno. In relazione alla possibilità di attivare il servizio di post scuola, il municipio di Fontanelice informa dell’avvio della raccolta delle adesioni delle famiglie attraverso la compilazione di apposita modulistica presente sul portale web dell’ente. L’attivazione, però, avverrà soltanto al raggiungimento della soglia minima di 10 famiglie richiedenti. I moduli, compilati in ogni parte, andranno consegnati con allegata copia del documento d’identità all’indirizzo [email protected] oppure a mano all’ufficio scuola del comune entro il 28 settembre. Buone notizie, invece, sul fronte Pedibus. La simpatica carovana a piedi che raccoglie gli alunni diretti verso i plessi didattici del paese, con tanto di accompagnatori adulti a fare da scorta, ritornerà puntuale anche per l’anno scolastico 20232024. Le iscrizioni, valide per una sola annata, verranno effettuate mediante compilazione di appositi moduli reperibili sul sito del municipio.

Le domande saranno accettate anche nei prossimi mesi compatibilmente con il numero di accompagnatori disponibili. Una bella opportunità per favorire l’autonomia e la socializzazione dei più piccoli ma anche per valorizzare la conoscenza e la padronanza del proprio territorio. Senza dimenticare lo sviluppo di modelli di mobilità sostenibili e alternativi all’eccessivo utilizzo dell’auto privata negli spostamenti casa-scuola. Una modalità funzionale per limitare il traffico e i suoi effetti nocivi su ambiente, viabilità, salute, modelli educativi e stili di vita.

m. g.