Posti per ausiliari o amministrativi

POSTE ITALIANE RICERCA OPERATORI/PERATRICI DI SPORTELLI

Appartenenti alle categorie protette da inserire presso i suoi uffici postali con iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di conversione a tempo indeterminato. L’interessato/a dovra’ inoltrare la sua candidatura esclusivamente dal portale di poste italiane al seguente link:

https://carriere.posteitaliane.it/

IMPIEGATO A PIETRASANTA SVILUPPO

Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione a tempo indeterminato, della seguente figura: 1 Impiegato amministrativo – Livello Quadro A CCNL Turismo Pubblici Esercizi con mansione di responsabile amministrativo gestionale retribuzione annua lorda prevista euro 54.000. Scadenza 23.05.2025 https://www.pietrasantasviluppo.it

CONCORSO AUSILIARI DEL TRAFFICO ALL’AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI

selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria volta all’assunzione, a tempo parziale, di lavoratori con qualifica di “ausiliario del traffico”, livello c1, ccnl autorimesse e noleggio

automezzi. I requisiti: cittadinanza italiana;

età non inferiore a 18 anni; godimento dei diritti civili e

politici; non essere stati destituiti, dispensati o

licenziati dall’impiego presso una pubblica

amministrazione ovvero non

essere stato dichiarato decaduto da un impiego

pubblico; assenza di condanne penali o di

procedimenti penali in corso; idoneità fisica; possesso diploma di scuola media; patente di guida categoria B;

conoscenza della lingua inglese Scadenza domande 23.05 ore 12. www.multiservizifortedeimarmi.it