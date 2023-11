Potature partite. Finite le analisi in via Carducci

È partita in questi giorni la campagna di potature 2023 degli alberi nelle aree di verde pubblico. In particolare l’intervento riguarda i platani di viale Terme a partire dalla Fonte Fegatella fino all’incrocio all’altezza dell’Istituto Alberghiero, su entrambi i lati; i platani di via Remo Tosi; i tigli di via Mazzini; la quercia davanti all’Arena in viale Terme; e anche altri alberi che si trovano in varie aree del territorio. I potatori incaricati dal Comune sono arboricoltori professionisti con certificazione anche per potature in tree climbing, cioè eseguite in arrampicata sugli alberi (con l’ausilio di corde e funi che permettono di operare in sicurezza): ciò garantisce un intervento nel pieno rispetto delle corrette tecniche di taglio, in continuità con il lavoro che in passato svolgevano i giardinieri del Servizio Verde Pubblico comunale. Questa tecnica infatti consente di entrare all’interno della chioma e di raggiungere anche i rami più alti o nascosti.

Nei giorni scorsi sono terminate anche le operazioni di verifica della stabilità dei pini di via Carducci. Si attendono a breve gli esiti delle analisi, che consentiranno di individuare quelli che sono a rischio e che quindi dovranno essere abbattuti.