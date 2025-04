Pozzo Becca, ottant’anni dopo l’eccidio

Domani, in occasione dell’80esimo anniversario dell’eccidio di Pozzo Becca, dalle 10 in via Vittorio Veneto si terrà la commemorazione nei pressi del monumento dedicato ai sedici martiri di quella tragedia. Presente la classe 3°A della scuola media Innocenzo da Imola. Nell’ambito del progetto ‘Quando un posto diventa un luogo’, la rock band imolese Perdirvi eseguirà il brano ‘Pozzo Becca’ e verrà deposta una corona. Interverranno il sindaco Marco Panieri e i rappresentanti delle Anpi e di Medicina e Castel San Pietro. Sarà presente anche una classe della scuola media Simoni di Medicina.

Nella notte tra il 12 e il 13 aprile 1945, due giorni prima della liberazione di Imola, le brigate nere e un reparto di SS prelevarono numerosi prigionieri dalle carceri della Rocca e, dopo averli a lungo torturati, li uccisero. I cadaveri finirono nel pozzo dello stabilimento ortofrutticolo Becca, in via Vittorio Veneto, e i loro resti vennero recuperati qualche giorno dopo. Le vittime furono Bernardo Baldazzi, Dante Bernardi, Gaetano Bersani, Duilio Broccoli, Antonio Cassani, Guido Facchini, Mario Felicori, Paolo Filippini, Cesare Gabusi, Secondo Grassi, Ciliante Martelli, Mario Martelli, Corrado Masina, Domenico Rivalta, Giovanni Roncarati, Augusto Ronzani.

Per permettere la commemorazione di quell’eccidio, previste alcune limitazioni al traffico. In particolare, in viale Vittorio Veneto scatterà il divieto di transito tra l’intersezione con via Aspromonte e quella con viale Carducci; sempre in via Vittorio Veneto divieto di fermata sul lato Ovest, dal civico 10/A per circa 20 metri lineari, e obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Aspromonte per i veicoli circolanti in direzione viale Carducci. In viale Carducci obbligo di direzione diritto all’intersezione con viale Vittorio Veneto; in via Purocelo obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con viale Vittorio Veneto.