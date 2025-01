‘Pranziamo insieme’, sfida alla solitudine

Casalfiumanese tende la mano ai suoi residenti over 75 per rafforzare socialità, condivisione e contrastare la piaga della solitudine. Confermati anche quest’anno gli appuntamenti di ‘Pranziamo insieme?’ nel capoluogo e nelle frazioni. Si parte il 6 febbraio, alle 11.30, alla sala civica di San Martino in Pedriolo mentre il 13 alle 12 rotta su quella di Sassoleone. Il trittico si chiuderà il 20 alle 11.30 nell’ex bocciodromo comunale di Casalfiumanese. Le modalità per partecipare? Semplici. Basterà scegliere la data più vicina alla propria abitazione e telefonare ai numeri dei referenti (Marino 347-6020745 – Gaspare 338-4610710).