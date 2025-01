Pre-scuola esteso ai ragazzi delle medie

A Castel Guelfo, da qualche giorno, è possibile iscrivere al servizio pre-scuola anche gli alunni della secondaria di primo grado. Un’opportunità in più inserita nelle attività già svolte dall’Associazione Volontari del paese per la primaria e la scuola dell’infanzia. L’accesso al servizio è possibile, in via esclusiva, attraverso la presentazione della regolare iscrizione online come avviene per tutte le altre iniziative legate all’orbita scolastica. Informazioni e link utili sono disponibili sul portale web del municipio.