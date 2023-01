Imola, precipita in un calanco: salvato 46enne

Precipita in un calanco: salvato

Casalfiumanese (Imola), 28 gennaio 2023 – Sparisce di casa per ore e, grazie all’allarme lanciato dalla moglie e all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, viene ritrovato in un dirupo ancora vivo. Protagonista della vicenda, per fortuna senza un epilogo tragico, è un 46enne italiano residente con la famiglia a Castel San Pietro Terme. I fatti, però, si sono svolti nel territorio di Casalfiumanese, per la precisione in via Fiagnano nella frazione di San Martino in Pedriolo.

Ma torniamo ai fatti. Erano da poco passate le 17.30 di giovedì quando la moglie del 46enne ha chiamato i carabinieri, preoccupata, dicendo che il marito si era allontanato da casa due ore prima, a bordo della sua Fiat. L’uomo, infatti, si sarebbe dovuto recare a Imola, dove è in cura, per una visita. Il 46enne, però, non è rincasato all’orario previsto e non rispondeva nemmeno al cellulare. La donna, allora, sapendo del difficile periodo che il marito sta affrontando, si è allarmata e ha chiamato le forze dell’ordine.

I militari hanno subito iniziato le indagini, appurando, tra le altre cose, che quel giorno il 46enne non si era recato neanche in ospedale. Da lì sono subito iniziate le ricerche sul territorio, grazie alle indicazioni date dalla donna. Hanno partecipato varie pattuglie di carabinieri: il Nucleo Operativo e Radiomobile di Imola, la stazione di Casalfiumanese e quella di Castel San Pietro Terme.

Sono state quindi controllate le videocamere delle strade che l’uomo avrebbe potuto percorrere ed è stata richiesta l’immediata localizzazione del cellulare. Qualche ore dopo, però, la centrale operativa del 112 ha ricevuto la segnalazione di una donna che aveva notato il corpo di un uomo, a terra, tra i calanchi di via Fiagnano. Sono stati allertati i soccorsi del 118 che sono arrivati nella zona indicata di Casalfiumanese con un’ambulanza ed un’automedica. Contestualmente sono sopraggiunti svariati mezzi dei vigili del fuoco locali che, insieme ai colleghi del soccorso alpino della Rocca di Badolo, sono riusciti a localizzare l’uomo.

Le operazioni di recupero del 46enne, svenuto nel dirupo, sono durate per più di mezz’ora ed è stato necessario l’uso del verricello vista la difficile posizione in cui era incastrata la vittima. Il 46enne è stato quindi trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima gravità. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.