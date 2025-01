Predoni delle batterie in azione. Auto ibride ripulite dai ladri. Ricercata banda di ’trasfertisti’

Auto ibride nel mirino dei ladri tra Osteria Grande e Castel Guelfo. A colpire, con tutta probabilità, potrebbe essere stata la stessa banda in azione, nella notte tra mercoledì e giovedì, a Castel Guelfo e, un giorno dopo, sempre con il favore delle tenebre, nella frazione di Castel San Pietro. L’allarme è scattato in piena notte in via Collodi, nella zona residenziale non distante dalla Bocciofila della frazione. Ad accorgersi della banda in azione è stato un residente, svegliato da un sospetto rumore di trapano proveniente dalla strada. Affacciatosi alla finestra, l’uomo ha distintamente scorto quattro persone che armeggiavano attorno adun automobile, intenti in un’operazione non semplicissima ma ormai collaudata: smontare i sedili posteriori dell’auto per giungere poi alle batterie, che vengono rimosse nello spazio di pochissimi minuti. Il residente di via Collodi, trovatosi di fronte alla scena, ha aperto la finestra iniziando ad urlare, riuscendo nell’intento sperato: i malviventi, sorpresi, hanno lasciato a metà il ‘colpo’ e si sono dileguati in auto, una Panda di color chiaro secondo quanto poi riportato dallo stesso testimone e da chi, svegliato dalle grida, ha fatto in tempo a raggiungere la propria finestra e ad assistere agli ultimi istanti dell’azione. Nel frattempo dalla zona residenziale di Osteria Grande è partita la chiamata ai carabinieri.

Accorsi sul posto, i militari hanno raccolto le testimonianze dirette e ritirato i filmati delle videocamere di sorveglianza delle abitazioni private che affacciano sulla strada, ricostruendo in seguito il risultato del raid notturno della ‘banda della Panda’. I quattro balordi hanno sottratto e portato via due batterie da altrettante auto, mentre nel momento dell’allarme stavano smontando in contemporanea altre due batterie, operazione quest’ultima che non sono riusciti a portare a termine.

Un analogo allarme era scattato, 24 ore prima, a Castel Guelfo.

I malviventi, con tutti i ‘ferri del mestiere’, hanno puntato ai veicoli di ultima generazione in sosta nelle vie Marconi, Basoli e Volta asportando ’chirurgicamente’ le preziose batterie. Con ogni probabilità, un gruppo rodato di trasfertisti che si è poi dileguato con il favore delle tenebre. Secondo le prime indiscrezioni, a finire sotto tiro sono state almeno tre vetture anche se non si esclude che il numero possa aumentare fino ad arrivare a una decina. I malviventi, infatti, pare abbiano cercato di forzare altre auto in sosta per andare a caccia della preziosa componentistica elettronica. Un quadro più chiaro lo si potrà avere quando tutti i proprietari dei mezzi andranno a presentare denuncia alle forze dell’ordine. Intanto la speranza è che le telecamere di videosorveglianza installate nel territorio possano essere d’aiuto agli inquirenti e, a quanto pare, anche in questo caso, ci sarebbe già un veicolo sospetto sotto la lente di chi indaga sull’accaduto.

La speranza dei malcapitati automobilisti è che le indagini possano giungere presto a una svolta. Per ora, purtroppo, c’è l’amara realtà dei conti da pagare con alcune migliaia di euro di danni tra vetri frantumati e sedili sventrati con foga.

"Il problema è politico – sentenziano Nicolas Vacchi e Serena Bugani di Fratelli d’Italia insieme ad Elisa Mazzocchi, responsabile comunale di Castel Guelfo –. Non è più solo una questione di percezione quando si parla di mancanza di sicurezza tra le strade. Siamo ancora convinti che la gestione associata della polizia locale sia stata una buona idea?". E ancora: "Un servizio acclamato come una rivoluzione organizzativa che si è poi dimostrato un bluff senza efficacia di azione sul territorio – continuano –. Per non parlare del sistema di videosorveglianza, richiesto più volte dalla cittadinanza, promesso a più riprese dal sindaco Franceschi. E’ ora di fare qualcosa di concreto sul tema della sicurezza a livello politico territoriale. Maggiore presidio da parte della polizia locale e implementare la rete di videosorveglia".

Immediata la risposta del primo cittadino guelfese: "Il progetto delle telecamere di videosorveglianza è integrato, come miglioria senza costi aggiuntivi, all’interno del project financing siglato tra il municipio ed Hera Luce per la gestione dell’illuminazione pubblica – spiega il primo cittadino –. I lavori procedono e, secondo le stime, verso la tarda primavera dovremmo vedere la conclusione dell’intero pacchetto comprensivo dell’installazione degli occhi elettronici ambientali e TargaSystem". Non solo. "Continuiamo, nel frattempo, ad essere al fianco delle forze dell’ordine per scongiurare episodi analoghi futuri – conclude Francechi –. In questo specifico caso, tra l’altro, la sensazione è quella di un raid mirato e organizzato che si muove su ampia scala".

c. b.