Preghiere di terracotta al museo diocesano

La mostra "Giuseppe Tozzi - Francesco Paolo Bennoli. Preghiere di terracotta", curata da Marco Violi e allestita nella Sala grande del Museo Diocesano, sarà visibile a partire da questo sabato a giovedì 30 nei giorni e negli orari di apertura del museo. Questo sarà il sesto di otto dialoghi, piccole mostre che, a partire dal tema giubilare ‘Pellegrini di speranza’, presentano una o più opere provenienti da altri musei, collezionisti privati e chiese della diocesi mettendole a confronto con un’opera appartenente alla collezione del Museo Diocesano. L’intento del museo è accogliere in prestito capolavori che ruotino intorno ai temi del Dono, della Speranza e della Grazia e che siano capaci di attirare l’interesse del pubblico, pur non appartenendo al percorso espositivo permanente, con l’obiettivo di valorizzare la collezione e il patrimonio artistico della Diocesi. La sesta piccola mostra realizzata per il Giubileo 2025 è composta complessivamente da dieci piccole terrecotte ottocentesche: quattro del plasticatore imolese Giuseppe Tozzi (attivo dal 1846 al 1864) e tre del plasticatore lughese Francesco Paolo Bennoli, (attivo dal 1840 al 1886) prestate per l’occasione, in dialogo con due opere raffiguranti Sant’Antonio di Padova di Bennoli, datate 1840, e una, raffigurante una Sacra Famiglia, attribuibile a Tozzi, da tempo nelle raccolte del Museo Diocesano. Il titolo Preghiere di terracotta, tiene conto della preghiera come elemento centrale del cammino spirituale durante il Giubileo. E’ inoltre da intendersi come metafora spirituale che paragona la fragilità umana a quella di un vaso di terracotta rotto da ricomporre attraverso la preghiera e il perdono divino. Il materiale vuole rappresentare l’umiltà e l’origine delle cose, ricordando la connessione umana con la terra e con le creature. Anche molti dei temi iconografici delle opere scelte mostrano attinenza con i temi giubilari, come per esempio San Gioacchino e Sant’Anna, i genitori di Maria che incarnano la santità, la fiducia nelle promesse di Dio e il ruolo nella salvezza della Chiesa e dell’umanità come maestri di fede. Il ciclo di otto mostre si concluderà simbolicamente il 6 gennaio 2026, in coincidenza con la chiusura del Giubileo della speranza. Il progetto Dialoghi è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. A collaborare anche Fondazione Istituzioni Riunite di Imola, Allianz Bank Private senior partner Gabriele Vassura, Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese & Imolese e Normanni Assicurazioni Imola. Per ottenere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0542 25000, la mail museo@imola.chiesacattolica.it o visitare il sito museo121.wixsite.com/ilmuseodiocesi.

Aleksandra Arandelovic