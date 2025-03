Premi al Frantoio Valsanterno. La guida del Gambero Rosso incorona gli oli dell’Imolese

Sono tre i riconoscimenti ottenuti da Frantoio Valsanterno, per i suoi oli extra vergine di oliva, nell’edizione 2025 della guida ‘Oli d’Italia’ firmata Gambero Rosso.

In vetta al podio con tre foglie c’è l’ultimo nato, Rivalta, monocultivar di Nostrana. Frutto della campagna 2024-2025 quest’olio nasce da una singola varietà, la Nostrana di Brisighella, estremamente rappresentativa del territorio. Le olive trasformate entro sei ore dalla raccolta, danno vita a un olio caratterizzato da sentori tipici come pomodoro, mela, lattuga, melissa e pepe. Si contraddistingue per note persistenti amare e piccanti e per il suo intenso fruttato verde.

Due foglie rosse è invece il riconoscimento assegnato a Monte di Nola, olio di grande carattere dal gusto intenso e persistente, blend di Leccino Frantoio, Nostrana e Ghiacciola; e Torano, monocultivar Correggiolo, altra new entry nel portafoglio prodotti del Frantoio Valsanterno caratterizzato da bouquet di mandorla verde ed erba fresca.

"Con grande gioia riceviamo la notizia di questi riconoscimenti che premiano il lavoro, l’impegno e la passione di tutto il nostro team. – commenta Marika Zaganti, responsabile aziendale –. Rivalta è frutto di un lungo lavoro collettivo e della collaborazione con olivicoltori del territorio, un progetto volto a realizzare un olio espressione della nostra terra e della nostra tipicità. Il premio di Gambero Rosso – conclude Zaganti – conferma la bontà del lavoro svolto e ci sprona a proseguire nella strada intrapresa".