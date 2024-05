Premiato Domenicali. Fra i ricordi e il futuro: "Il Gp da recuperare?. Ne parleremo presto"

Prima la mattinata a teatro per l’incontro con gli studenti. Poi nel tardo pomeriggio la consegna della ‘Chiave della città’ in Municipio. Giornata piena nella sua Imola ieri per Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1. "Un grande imolese che ha reso orgogliosa la città", nelle parole del sindaco Marco Panieri, che gli ha consegnato il riconoscimento nella sala del Consiglio comunale.

"Rimarrò legato per sempre a questo territorio – assicura Domenicali –. Imola rappresenta qualcosa di speciale e ne vado orgoglioso. L’accento resta uguale, anche se ormai parlo più inglese che italiano". Il Gp è ormai alle porte. "Speriamo di avere un weekend di gioia e condivisione – l’auspicio del numero uno del Circus –. La F1 fa lavorare persone e deve essere uno stimolo a investire. Il mondo ci impone di guardare avanti e non essere autoreferenziali fermandoci in battaglie tra guelfi e ghibellini". Il riferimento è chiarissimo: anche se ha dalla sua la storia, per battere la fortissima concorrenza dei circuiti extra-europei Imola deve fare la propria parte per strappare l’agognato rinnovo del contratto per il Gran premio, in scadenza nel 2025. "Il concetto non è solo quello che la città fa in relazione alla pista – aggiunge Domenicali a margine della premiazione in Municipio, rispondendo alle domande dei giornalisti –. È tutto il concetto di infrastruttura generale che deve crescere. E la F1 deve essere uno stimolo perché questo avvenga in tempi veloci".

Al di là di un complicato rinnovo quinquennale, più concreto all’orizzonte appare il possibile recupero nel 2026 della gara annullata lo scorso anno causa alluvione. "È un tema che affronteremo nelle sedi opportune. E lo faremo presto", frena Domenicali, che visto l’acquazzone di ieri non si sottrae a un ricordo del mitico Ighina ("Era famoso ai miei tempi") e rievoca anche il legame di Ayrton Senna con la pioggia.

In mattinata, invece, l’iniziativa allo Stignani assieme ad altri nomi importanti del motorsport nell’ambito dell’evento ‘Il coraggio di sognare’. "Da piccolo andavo a vedere le gare alla Tosa con gli amici – ha raccontato davanti a 400 studenti delle scuole superiori –. Al tempo si vivevano in maniera diversa: si entrava la notte prima, si stava svegli e il giorno dopo dopo due o tre giri ci si addormentava perché si era stanchi. Era vivere l’esperienza di un evento che per Imola aveva sempre rappresentato qualcosa di unico ed eccezionale". Poi l’idea di mettersi in gioco. "Vista la mia passione, a 14 anni come tanti ragazzi sono entrato nell’organizzazione dei weekend di gara per dare una mano in quei compiti che oggi, vedendoli dall’altra parte, capisco quanto siano importanti", ha aggiunto.

Sempre in mattinata, nel ridotto dello Stignani, a Domenicali è stata consegnata anche la tessera di socio onorario del Moto Club Imola. "La sua adesione è per noi motivo di soddisfazione e orgoglio – commentano dal Moto Club –. La fiducia che Stefano ci ha accordato ci permette di portare direttamente la voce dei tifosi alla dirigenza di Formula 1, che si unisce alla ferrea volontà del Comune e della Regione nel richiedere che l’Autodromo rimanga nel calendario iridato ben oltre il 2025".