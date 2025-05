Premiato ’Il Mosaico’: "Punto di riferimento"

‘Il Mosaico’ di via Aldrovandi è la libreria vincitrice del premio letterario ‘Gianna e Roberto Denti 2025’, promosso dall’Associazione Italiana Editori e da Andersen che seleziona ogni anno la migliore fra le librerie per bambini e ragazzi. Giunto alla dodicesima edizione, il premio è stato ideato per sottolineare il ruolo e il valore delle librerie - fondamentali presidi culturali sul territorio - e per ricordare la figura e l’impegno di Roberto Denti (1924-2013) giornalista, scrittore e soprattutto fondatore, insieme a Gianna Vitali (1943-2016), della storica Libreria dei Ragazzi di Milano. La giuria del premio è composta dagli editori per Ragazzi di Aie e dalla direzione della rivista Andersen. Fondata nel 2012 da Arianna Di Pietro, Alexia Betti e Antonella Sacco, la libreria Il Mosaico è un punto di ritrovo per la cittadinanza, un luogo in cui al centro ci sono i libri, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, e tutt’intorno persone che hanno voglia di confrontarsi e incontrarsi.

Queste le motivazioni della scelta della giuria: "Per essere divenuta un punto di riferimento attento e accogliente per la comunità. Per un impegno costante nell’aggiornamento, nella proposta inclusiva e competente dell’assortimento, e nella creazione di nuove idee e stimoli nel pieno rispetto dei lettori. Per la capacità di saper cogliere il potenziale di una struttura cooperativa declinandolo in una attenta e consapevole gestione di ogni sfaccettatura del lavoro del libraio. Per il coraggio e la determinazione con cui hanno dimostrato e dimostrano di porsi ogni giorno al fianco di bambini e ragazzi".