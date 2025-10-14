Premio al vino di Romagna. Varignana ha un nuovo re. Due bicchieri all’Albana

Dai colli di Varignana alla Guida Vini d’Italia 2026. Decolla e conquista i Due Bicchieri l’Albana Romagna Docg nato nelle cantine di Agrivar, l’azienda agricola di Palazzo di Varignana. Se l’olio d’oliva realizzato sui dolci colli tra Castel San Pietro e Bologna miete successi in ogni angolo del mondo, dagli Stati Uniti al Sol Levante, ormai da anni, ora anche il progetto vitivinicolo di Agrivar spicca il volo.

Per la prima volta nella sua storia, infatti, un vino di Palazzo di Varignana conquista i Due Bicchieri nella Guida Vini d’Italia 2026 targata Gambero Rosso, assicurandosi uno dei premi più autorevoli del panorama enologico nazionale. A dieci anni dalla sua nascita, dunque, Agrivar può brindare anche in campo vitivinicolo grazie a un vino, raccontano da Palazzo di Varignana, "che racchiude tutte le sfumature del territorio, autentico e intenso, capace di riflettere tutta la solarità dell’Emilia-Romagna". L’ Albana Romagna DOCG di Palazzo di Varignana nasce sulle pendici di ponente dei poderi che attorniano il resort, sfruttando e godendo di una piena esposizione solare durante la giornata. Sono i terreni composti da sabbie gialle con presenza di scheletro, piccole frazioni di roccia che migliorano il drenaggio e la concentrazione aromatica, a donare all’Albana di Agrivar eleganza e complessità, con la vendemmia che avviene poi a piena maturazione nelle ore più fresche della giornata, con estrazione soffice dei mosti e fermentazione in cemento a temperatura controllata. Un bianco armonico e ricco di profumi che, consigliano dai colli di Varignana, si sposa perfettamente in abbinamento a piatti di pesce, tortelli di zucca, carni bianche e ricette vegetariane come vellutate e flan di verdure.

"Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio, perché premia non solo un vino, ma il lavoro di una squadra che in pochi anni ha creduto nella possibilità di produrre eccellenza anche in queste colline. L’Albana rappresenta la nostra idea di Emilia-Romagna: luminosa, autentica e capace di unire tradizione e innovazione", è il commento a margine dell’ottenimento dei Due Bicchieri di Carlo Gherardi, fondatore di Palazzo di Varignana. Nella collezione di vini prodotti nei 57 ettari di vigneti di Palazzo di Varignana, e degustabili nella cantina creata a poca distanza dal resort, dunque, ora c’è un re: l’Albana Romagna.

Claudio Bolognesi