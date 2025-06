Premio Cavazza, pienone al Jolly. Ecco gli studenti fuori dal comune

Un Teatro Jolly gremito ha brindato alla 49esima edizione del Premio Pietro Cavazza organizzato come ogni anno dai Lions e Leo Club di Castel San Pietro in collaborazione con l’associazione PerLeDonne ODV e Media Radio Castellana. Protagonisti della serata sono stati gli studenti dell’Istituto alberghiero Scappi che hanno preso parte al progetto ’Che Radio di Genere’, un percorso educativo multimediale che ha coniugato creatività, impegno sociale e promozione della parità di genere. Per il progetto, in coda alla serata dieci studenti sono stati premiati per il loro impegno offrendo testimonianze toccanti che hanno emozionato la platea. La premiazione è spettata a Vincenzo Zacchiroli, ex sindaco della città termale e storica figura del Lions club. Tra gli interventi, quello del Capitano dei Carabinieri di Imola Domenico Lavigna e quello della sindaca di Castel San Pietro Francesca Marchetti.