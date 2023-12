Premio Margherita Hack. Riconoscimento ad Avanzi

Speciale regalo di Natale per l’artista Corrado Avanzi di Castel San Pietro Terme, che ha ricevuto due nuovi prestigiosi riconoscimenti: il Premio Margherita Hack, legato a una mostra di Milano Art Gallery, dove sono esposte alcune sue opere, e il Premio Montecarlo, che riguarda in generale la sua attività espositiva internazionale. La bella notizia è stata comunicata all’artista da Spoleto Arte, istituzione presieduta da Salvo Nunes e coordinata da Vittorio Sgarbi. Questi due nuovi premi si aggiungono ai 16 prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali già ricevuti dall’artista. In particolare nei mesi scorsi l’International Art Meeting Biennale di Milano aveva attribuito un riconoscimento speciale "alle Sue doti artistiche e creative, che la onorano di partecipare a questa rassegna ponendola tra i migliori rappresentanti dell’arte italiana".

"Un inno corale pervade le opere toccanti di Corrado Avanzi – aveva sottolineato per l’occasione la storica dell’arte Giada Eva Elisa Tarantino –: mondo e coscienza in tumulto si fondono, nella proiezione cartografica della composizione che ci avvince e rispecchia, fra i riverberi e le orografie marmorizzate vibranti del corpo tonale".

"Come amministrazione comunale ci congratuliamo con Corrado Avanzi – afferma il sindaco Fausto Tinti – per gli ultimi attestati di riconoscimento che ha ottenuto da parte di esperti d’arte in tutto il territorio nazionale e oltre, soprattutto per il fatto che vanno ad aggiungersi a una bacheca già piena di meritati successi. Questi conferimenti rappresentano occasione di visibilità della sua arte e di conferma del suo percorso culturale".

Corrado Avanzi è nato a Castelmaggiore nel 1931 e risiede a Castel San Pietro Terme dove svolge la sua attività artistica.