Premio per la cultura. La Lucerna d’oro assegnata a Marco Violi. La cerimonia si terrà il 26

È Marco Violi, vicedirettore onorario del museo diocesano nonché referente per i musei ecclesiastici della Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici dell’Emilia Romagna, il vincitore del premio ‘Lucerna d’oro per arte, cultura e spettacolo’ di quest’anno. La cerimonia di consegna del riconoscimento intitolato a Valerio Berardi, ideatore dell’iniziativa scomparso nel 2017, è in programma giovedì 26 settembre alle 18 a Palazzo Sersanti.

L’evento, giunto alla 18esima edizione, si svolge con il contributo del Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

La ‘Lucerna d’oro’ viene conferita ogni anno agli imolesi che maggiormente hanno contribuito ad arricchire il panorama culturale della città. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Giuseppe Scarabelli, nata nel 1991 per proporre pubblicazioni, concerti, conferenze inerenti Imola, e presieduta oggi da Liliana Vivoli.

Il programma della serata di giovedì 26 prevede, oltre alla consegna del riconoscimento, anche un concerto del violinista Lodovico Parravicini. In scaletta musiche di Bach, Telemann, Ysaye, Prokofiev e Schnittke. Al termine dell’evento seguirà un brindisi.

"Nel cuore di un viandante nessuna stella del cielo può competere con la fiamma di una lucerna che brilla nella notte": questa frase di Seneca che ha portato Berardi ad immaginare che l’arte, la cultura e lo spettacolo potessero essere "l’olio di una lucerna" che alimenta la fiamma della conoscenza.

Numerosi gli imolesi illustri che hanno ricevuto l’ambito premio, riproposto nel 2022 dopo due edizioni saltate causa pandemia. Lo scorso anno la Lucerna d’oro è andata a Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino, e nel 2022 a Sandra Manara, direttrice del mausoleo e del palazzo di Teodorico a Ravenna. Nel 2019 era toccato invece a Michelangelo Galeati, musicista e docente al conservatorio Santa Cecilia di Roma, ricevere il premio realizzato dagli artisti della Cooperativa Ceramica di Imola.