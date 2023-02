Premio Pirazzini, edizione mai così speciale

Al via la decima edizione del concorso ‘Ezio Pirazzini, protagonista di una passione’, aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori del territorio, articolato in due sezioni: stampa e multimediale. Dedicato alla memoria del giornalista sportivo imolese, storica firma del Carlino, il concorso è organizzato dalla sezione locale dell’Associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d’Italia insieme alla figlia Gabriella Pirazzini, a Marco Isola e Vinicio Dall’Ara, e ad altri amici del giornalista.

L’obiettivo è promuovere la capacità narrativa, la passione sportiva e la conoscenza di campioni, personaggi, strutture che ne hanno fatto la storia, attraverso articoli, piccoli saggi o filmati.

La giuria si compone dei colleghi più cari di Pirazzini, quali Pino Allievi, Raffaele Dalla Vite, Renato D’Ulisse, Beppe Tassi. Un decennale con molte sorprese e novità, e l’ingresso di nuovi sostenitori, a dimostrazione di quanto il concorso coinvolga le realtà locali. Impegnativa anche la traccia fornita agli studenti per questa decima edizione: ‘Campioni come riferimento o campioni e basta? Non c’è valore senza rispetto: è vero anche oggi, che la competizione si fa sempre più esasperata? Racconta il tuo campione del cuore e le emozioni che ti trasmette’.

"Questa edizione ha il sapore del multi compleanno: è la decima edizione del Premio; quest’anno Ezio avrebbe compiuto cento anni (è nato l’1 ottobre 1923); inoltre festeggiamo I 70 anni dell’autodromo che proprio Ezio ha visto nascere e alla cui crescita ha contribuito", spiega la figlia Gabriella. Proprio per celebrare queste ricorrenze, la locandina del premio e lo speciale chiudilettera riportano la foto di Ezio Pirazzini con in mano il suo libro dedicato all’autodromo. Inoltre, per celebrare l’aspetto legato al buon vivere che caratterizzava Pirezio, si è pensato ad un vino a lui dedicato, che lo porti in etichetta, un Rosso Pirazzini. L’azienda vitivinicola Giovannini si è prestata a questa operazione e verrà prodotto un Sangiovese in edizione limitata.

A giudicare i lavori sarà una commissione composta da giornalisti, videomaker, fotoreporter, atleti, piloti, personaggi di spicco della realtà emiliano-romagnola e rappresentanti dello sport e del giornalismo nazionale, tra cui Pino Allievi, già inviato speciale della Gazzetta dello Sport per la F.1, Giuseppe Tassi, editorialista QN - Il Resto del Carlino e gli ex colleghi Renato D’Ulisse e Raffaele Dalla Vite. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 30 maggio in Autodromo.

"Il binomio scuola e sport è un fatto positivo e consolidato che anche grazie a questo premio si rinnova", sottolinea il vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari. "Lo scopo del premio è di mettere in risalto e divulgare i valori dello sport, perché chi è onesto nello sport lo è anche nella vita", ricorda da parte sua Gianfranco Bernardi, annunciando che verranno realizzati 5mila chiudilettera con l’immagine di Pirazzini scelta quest’anno per illustrare il premio.

"Il premio Pirazzini è un esempio positivo di come avvicinare i giovani al circuito, di come veicolarlo a tutte le generazioni" aggiunge Elena Penazzi, assessore all’Autodromo, mentre il direttore, Pietro Benvenuti, rilancia l’auspicio di arrivare ad avere un impianto "sempre aperto, con i ragazzi che vengono qui a svolgere più attività possibili, dallo studio al divertimento".