Premio Rotary sport, medaglie a 56 studenti

Ben 56 studenti premiati con una medaglia di merito, bronzo, argento o oro in base ai risultati agonistici conseguiti. E un totale di riconoscimenti consegnati in questi anni che supera ormai quota 2.800. Applausi ed emozione, giovedì pomeriggio nella sala stampa dell’Autodromo, per la cerimonia della 39esima edizione del ‘Premio Rotary Sport’, dedicato agli alunni delle scuole superiori che nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 hanno abbinato a risultati sportivi di rilievo, un buon profitto scolastico con media non inferiore al 7,5.

Sono inoltre stati premiati con la ‘Targa alla continuità’ gli studenti iscritti alla classe quinta che hanno partecipato al concorso per tre anni consecutivi, dimostrando impegno e costanza nel primeggiare sia nei risultati scolastici che in quelli sportivi. Infine sono stati consegnati riconoscimenti agli istituti scolastici e alle associazioni o società sportive.

La premiazione, condotta dai soci rotariani Elisabetta Baldazzi e Gian Luca Casadio Prati, si è svolta alla presenza del sindaco Marco Panieri, della presidente del Rotary Club di Imola Angela Maria Gidaro, di numerose autorità civili e militari, degli sponsor sostenitori e degli alunni premiati degli istituti comprensivi del territorio, arrivati numerosi assieme alle loro famiglie.

La cerimonia ha avuto come testimonial l’atleta paraolimpica Carlotta Ragazzini, vincitrice della medaglia di bronzo alla Paralimpiadi 2024 per il tennis tavolo, accompagnata dal commissario tecnico della nazionale paralimpica, Alessandro Arcigli, dall’istituto Montecatone nelle persone di Mario Tubertini, Claudia Corsolini e Marco Gasparri.

"La premiazione di quest’anno è stata particolarmente emozionante grazie alla presenza di Carlotta Ragazzini che oltre ad aver dato la sua testimonianza, intervistata dal giornalista sportivo Gigi Ravaglia, ha anche consegnato personalmente le medaglie agli studenti vincitori – commenta Gidaro –. È stata una occasione per unire virtuosamente due progetti del Rotary di Imola, quello sullo sport e quello dedicato all’istituto di Montecatone: sosteniamo un concorso di medicina narrativa e la pubblicazione del libro ‘Sempre io’ giunto alla quarta edizione che raccoglie anche una testimonianza di Carlotta"

Nelle parole di Baldazzi, presidente del progetto ‘Premio Rotary Sport’, questa manifestazione vuole essere "il riconoscimento per l’impegno costante da parte dei ragazzi e di come scuola, sport e famiglia creino una sinergia nel formare giovani meritevoli dell’apprezzamento di tutta la nostra comunità, sostenendoli di fronte alle piccole avversità ed aiutandoli ad affrontarle e superarle – conclude –, rimanendo sempre focalizzati sul loro obiettivo e sulle loro passioni".