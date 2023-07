Prende forma il palco dei Placebo Attesi ottomila fan per Brian Molko

Al via ieri mattina in Autodromo le operazioni di allestimento del paddock 2 in vista del concerto dei Placebo di venerdì sera. Il palco verrà collocato, come già accaduto negli ultimi due show estivi del 2022 (Pearl Jam e Cesare Cremonini), nel punto dell’impianto più vicino al centro medico. Siamo ai piedi della collina Rivazza, che però come annunciato nei mesi scorsi resterà chiusa in questa occasione (ingresso unico da viale Dante).

Nonostante l’inedito abbinamento con la Superbike (in pista venerdì, sabato e domenica), non ci si aspetta infatti un pubblico da grande evento.

Dall’Autodromo fanno sapere che il numero degli spettatori attesi è quantificabile in circa ottomila unità (biglietti disponibili online e nelle rivendite autorizzate). Siamo in pratica ai livelli raggiunti a maggio 2016, quando Laura Pausini organizzò a Imola la data zero del tour che avrebbe portato l’estate successiva nei più grandi stadi italiani. Tra l’altro, rileggendo le cronache di quei giorni, spicca una coda polemica. All’epoca si arrivava dal clamoroso successo degli ACDC (oltre 90mila presenze nell’estate 2015), e i circa 10mila spettatori arrivati in Autodromo per la Pausini vennero bollati dal centrodestra come un "passo indietro in termini di numeri". Probabile che il copione si ripeta nei prossimi giorni. Pesano, parlando di show musicali, la mancata concretizzazione delle trattative che avrebbero dovuto portare nomi importanti in pista, nonché il pasticcio del concertone di beneficenza annullato per non pestare i piedi a Campovolo ma rimpiazzato almeno in parte da Imola Summer sound per la Romagna (29 luglio) dedicato alla scena rap.

Tornando ai Placebo, la band di Brian Molko torna in città per la quarta volta dopo le apparizioni del 1999, 2001 e 2003 ai tempi del mitico Heineken Jammin’ Festival. Quella di Imola sarà solo una delle sei esibizioni italiane del gruppo britannico. Prima di atterrare in Autodromo, i Placebo sono attesi questa sera al Sonic Park Stupinigi (Torino) e giovedì al Lucca Summer Festival. Dopo lo show imolese, si sposteranno invece domenica 16 al Sonic Park Matera, martedì 18 al Piazzola Live Festival di Piazzola sul Brenta (Padova) e infine martedì 1° agosto a Sassari.

